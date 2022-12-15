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Коммерсантъ FM
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Уже привычный онлайн

Объем продаж через приложения вырос в полтора раза

Разработчики программ сообщили, что в 2022 году продажи в приложениях ритейлеров увеличились на 50%. По их словам, сети активно вкладываются в разработку и доработку собственных приложений. Благодаря регулярным акциям и возможности сэкономить время потребители все чаще выбирают для шопинга именно мобильные приложения компаний. По словам экспертов, учитывая положительную динамику аудитории, в будущем можно ожидать дальнейшего расширения возможностей приложений.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

В 2022 году объем продаж через приложения вырос на 50%, рассказал “Ъ” руководитель группы мобильной разработки компании «Рексофт» Олег Иванов. «Дополнительные сервисы в мобильных приложениях, такие как отдельный виджет, позволяют пользователю избавиться от рутинных процессов, благодаря чему за два года количество скачиваний мобильных приложений по миру выросло на 12%»,— считает господин Иванов.

Продажи через приложения растут даже несмотря на то, что часть россиян испытывают сложности с оплатой подписок и использованием платных приложений. Так, по данным TelecomDaily, на данный момент в AppStore представлено 2 млн приложений, в Google Play — 3,5 млн. Из этого количества примерно 95% приложений бесплатные, поэтому отключение россиян от покупки приложений в иностранных маркетплейсах практически никак не сказалось на потребителях. Более того, в 2022 году количество приложений увеличилось на 10% по сравнению с 2021-м. Развивается и отечественный маркетплейс RuStore, запущенный в мае 2022 года как альтернатива Google Play. Согласно выводам аналитиков «МегаФона», он набирает популярность у россиян: трафик в сервисе стабильно растет от месяца к месяцу, и если в июле он увеличился на 15% к июньским показателям, то рост в октябре к сентябрю составил уже 46%.

Одной из немногих компаний, кто оснастил основное приложение виджетом собственного интернет-магазина, стал «МегаФон». По итогам первого месяца работы наметился тренд на покупку в приложении продукции высокого ценового сегмента. Так, в топ пять товаров вошли Apple AirPods 3-го поколения, Apple iPhone 13 с объемом памяти 128 Гб, зарядное устройство Anker PowerPort, а также iPhone 12 на 64 Гб черного и синего цветов. По прогнозам «МегаФона», в 2023 году виджет интернет-магазина может принести около 1 млрд руб. Для компании это расширение точек соприкосновения абонента с приложением, отметили в «МегаФоне».

Компания в целом отмечает тренд на использование приложений не только в мобильной коммерции, но и для других контактов клиента с бизнесом. Например, абоненты все чаще выбирают его для обращений в поддержку. «МегаФон» сделал ставку на развитие этого канала и интегрировал в приложение функции, которые ранее были вынесены за его периметр,— просмотр уведомлений от виртуального секретаря «Агента Евы» о пропущенных вызовах с расшифровкой разговора, оплату услуг связи без выхода из приложения. В основное мобильное приложение «МегаФона» в 2021 году был интегрирован полноценный онлайн-кинотеатр «МегаФон ТВ», а в декабре уже 2022 года рядом появился виджет кинотеатра Start. Благодаря этому у абонентов нет потребности скачивать приложения и переходить из одного в другое — необходимый функционал собран в одном месте.

«Мы стремимся быть больше чем простым приложением мобильного оператора, поэтому добавляем в него самые важные для клиентов кейсы, повышаем таким образом его удобство и востребованность»,— отметил директор по цифровым и финансовым сервисам «МегаФона» Александр Солонин.

Руководитель направления мобильной разработки ИТ-компании SimbirSoft Ринат Шамшутдинов считает, что повышение качества приложений ритейлеров и спрос на специалистов для усиления команд разработки говорит о том, что ритейлеры продолжают инвестировать в совершенствование мобильных каналов коммуникации и продаж. «Мобильные решения позволяют информировать клиентов о специальных условиях и предложениях, исходя из истории покупок, подключать к бонусной системе, обеспечивать онлайн-заказы и доставку, тем самым экономить время потребителей и повышать их лояльность»,— говорит он. Также, по его словам, на виджеты можно добавлять актуальную информацию, «подсвечивать» персональные акции и с их помощью обеспечивать более быстрый доступ к системе лояльности и не зависеть от скорости загрузки мобильного приложения — будут ли виджеты востребованы, зависит от привычки пользователя, их реализация для ритейлера не требует больших финансовых затрат.

Матвей Кислинский

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