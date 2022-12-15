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Коммерсантъ FM
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Сюрпризы спросом не пользуются

Чем заманивают покупателей под Новый год

Несмотря на признаки экономического кризиса, активность российских потребителей во время традиционных для конца года распродаж продолжает расти. Хотя эксперты отмечают, что покупатели стали более тщательно подходить к выбору акций и только среди действительно нужных товаров, а также стали чаще приобретать недорогие вещи, что приводит к снижению среднего чека. «Деньги» выясняли, какие категории могут стать наиболее востребованными в преддверии Нового года, сколько готовы потратить потребители и какие акции их ожидают.

Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Россияне сохраняют активность во время традиционных распродаж в конце года. Хотя признаки снижения покупательной способности на фоне кризиса становятся заметны на примере прошедших 11 ноября «Дня холостяка» и приуроченной к 25 ноября «Черной пятницы». Так, по данным сервиса для приема платежей «ЮKassa», общее количество платежей в российских онлайн-магазинах 25–27 ноября 2022 года выросло на 41%, обороты — на 22%, а число покупателей увеличилось на 32% относительно аналогичного периода 2021 года. Но средний чек за период сократился на 14%, до 1,05 тыс. руб.

По данным аналитиков Коkос Group, средний чек в дни ноябрьских распродаж 2022 года сократился еще заметнее — более чем на 50%, до 4,99 тыс. руб., хотя число покупок росло. Коммерческий директор Kokoc Group Евгений Жуков связывает падение среднего чека с общим снижением платежеспособности населения и стремлением сэкономить в кризисный период.

По его словам, все большая часть потребителей становится более разборчивой и ищет выгодные акции и цены исключительно на интересующие товары.

Другая часть россиян в то же время старается купить хоть что-нибудь на распродажах, что приводит к росту «мелких» покупок, добавляет господин Жуков.

Тонкости выбора

Согласно «ЮKassa», на ноябрьских распродажах заметнее всего — на 81% — выросло число покупок ювелирных украшений. Количество трансакций в категории одежды и обуви выросло на 37%, в сегменте косметики — на 18%. Кроме того, в турагентствах количество онлайн-продаж выросло в 10,8 раза, а в отелях — на 82%, подсчитали в «ЮKassa». В Wildberries сообщали, что по итогам акции «Черная пятница» с 18 по 28 ноября 2022 года на площадке было продано товаров примерно на 106,4 млрд руб., что почти в два раза превышает показатель прошлого года. По данным компании, наибольший прирост продаж зафиксирован на сантехнику, автомобильную электронику, ноутбуки и компьютеры, оборудование для умного дома и безопасности.

В Kokoc Group отмечают, что разница между покупками в ноябре и в предновогодний период — в целях покупок и в самом покупателе купленных товаров. «Ноябрьские акции покупатели чаще рассматривают как возможность удовлетворить собственные нужды — отсюда экономия, бережливость и более щепетильный подход, в то время как большая часть покупок перед Новым годом — это подарки родственникам, друзьям или коллегам»,— поясняют аналитики.

По прогнозам Kokoc Group, наилучшую динамику роста спроса в период предновогодних распродаж могут показать курсы онлайн-образования — на 130% относительно периода до акций, так как в течение этого года многие россияне задумались о смене профессии с возможностью отъезда из страны. Кроме того, в список наиболее востребованных товаров могут войти хобби — подарки по увлечениям и билеты на различные культурные мероприятия. А наибольший средний чек, по прогнозам Kokoc Group, во время предновогодних распродаж, скорее всего, покажут электроника и бытовая техника (от 20 тыс. руб.), ювелирные украшения (около 18 тыс. руб.), а также мебель и товары для дома (около 15 тыс. руб.).

По данным опроса Ipsos, более 50% россиян планируют потратить на новогодние подарки примерно столько же, сколько в прошлом году. Еще 25% намерены сократить расходы, а 12% — увеличить. Треть опрошенных Ipsos не планируют тратить на один новогодний подарок больше 1,5 тыс. руб. Чуть менее 30% готовы потратить на один подарок до 3 тыс. руб., 18% планируют бюджет из расчета до 5 тыс. руб. на каждый подарок, а 14% — намерены потратить больше 5 тыс. руб.

Онлайн-ажиотаж

Крупнейшие онлайн-площадки уже ощутили приток предновогоднего спроса. В Wildberries говорят, что по состоянию на первую неделю декабря отгружают покупателям около 10 млн товаров, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Там сильнее всего спрос растет на косметику и парфюмерию (более чем на 120% в натуральном выражении год к году), духи (на 373%), аксессуары (от 106%), планшеты (на 242%), беспроводные наушники (на 160%), смарт-часы (на 146%) и смартфоны (на 242%). Также перед новогодними праздниками растет популярность игрушек, добавляют в Wildberries. Продажи мягких игрушек выросли на 146% год к году, игрушечных железных дорог — на 86%, а сладких наборов — на 187%.

В Ozon также отмечают, что подготовку к Новому году россияне начинают заранее. На Ozon уже осенью зафиксирован повышенный спрос в некоторых категориях праздничных товаров. Так, электрических гирлянд за первую половину ноября покупатели площадки приобрели на 40% больше, чем год назад. А штучные продажи елочных украшений, упаковочной бумаги и тематического новогоднего декора для интерьера выросли на 70%, добавили там.

По данным Ozon, популярным подарком на Новый год у россиян ежегодно становится электроника и парфюм. Уже в ноябре штучные продажи товаров данных категорий выросли почти в два раза к ноябрю прошлого года. Из электроники покупатели площадки приобретают чаще всего беспроводные наушники, смартфоны и гаджеты для умного дома. Спрос на подарочные наборы сладостей на Ozon также вырос более чем в три раза к прошлому году.

По статистике продаж предыдущих лет в основном россияне начинают покупать новогодние товары и подарки в декабре, когда продажи некоторых категорий могут быть в 3–5 раз выше, чем в ноябре, говорят в Ozon. В последнем месяце в году продавцы стараются максимально расширить ассортимент новогодних товаров и потенциальных подарков. Например, в декабре 2021 года ассортимент электроники и спортивных товаров на Ozon вырос на 20% по сравнению с ноябрем, отмечают в компании.

Варианты акций

Помимо традиционной сезонной распродажи некоторых товаров со скидками, торговые сети запускают и другие маркетинговые механизмы. Так, группа «М.Видео-Эльдорадо» предлагает своим покупателям в рамках предновогодней акции увеличить размер кешбэка до 100%. Для этого нужно совершить покупку определенных товаров и получить индивидуальную ссылку для участия в розыгрыше. Бонусные рубли, конвертируемые по курсу 1 бонус равен 1 рублю, можно потратить на оплату до 50% стоимости будущих покупок. Как отмечают в компании, это гарантированная скидка, которую каждый авторизованный в программе лояльности клиент получает к рыночной стоимости товара. По оценкам «М.Видео-Эльдорадо», за первую неделю декабря покупатели в рамках акции получили почти 320 млн бонусных рублей, а самыми продаваемыми товарами в обеих сетях стали смартфоны.

Кроме того, в сети «М.Видео» действует акция «Адвент-календарь», которая предусматривает новые предложения каждый день с 1 по 31 декабря. К примеру, 8 декабря «М.Видео» обещает скидку до 50% на второй товар при покупке встраиваемой техники, а также VPN в подарок при приобретении любого цифрового товара. В сети товаров для дома Hoff, помимо сезонных скидок на разные категории, до 31 декабря действуют акции бесплатного замера окна, бесплатной сборки кухни при покупке гарнитура от 150 тыс. руб., а также предоставляется бесплатная доставка для части товаров с ценовым лимитом и весом до 10 кг.

На образовательной онлайн-платформе Skillbox до 31 декабря проходит распродажа курсов со скидками до 60% с условием гарантированного трудоустройства. Всем, кто купит курс, компания обещает помощь с поиском работы по новой специальности, а если работу найти не получится, готова вернуть деньги. По условиям акции, возврат возможен только через шесть календарных месяцев после начала поиска работы. Также процесс накладывает на кандидата ряд обязанностей: присутствовать на всех карьерных консультациях, откликаться на все предложенные вакансии; самостоятельно отслеживать вакансии в закрытых Telegram-каналах и т. д.

В то же время сами российские потребители, согласно опросам Ipsos и Superjob, самым желанным подарком назвали деньги. По данным Ipsos, этот вариант выбрали 46% опрошенных, косметику и парфюмерию предпочитают 36%, подарочные сертификаты, гаджеты и электронику — 34%. В отличие от конца 2021 года, когда сюрпризы были на втором месте по востребованности после денег, в этом году заметен запрос на определенность — сюрпризы теперь только пятые среди предложенных вариантов, отметили в Ipsos.

Анатолий Костырев

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