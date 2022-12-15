«Без хорошего внутреннего продукта мы не сможем развиваться»

В уходящем году российские команды отстранены от большинства международных соревнований, но российская аудитория не потеряла интерес к спорту и ставкам на него. Генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин рассказал о предварительных финансовых итогах года для компании, главных вызовах для отрасли и о том, как ставки на спорт сейчас помогают поддерживать российских спортсменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин

Фото: Педоставлено пресс-службой БК FONBET Генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин

Фото: Педоставлено пресс-службой БК FONBET

— Какие результаты показывает сейчас чемпионат мира по футболу? Как выросло количество клиентов, какие ставки они делают?

— Число клиентов выросло на 30–40%, если сравнивать с днями, предшествующими старту ЧМ. Мы ожидаем, что чемпионат, конечно, станет самым востребованным событием этого года. Среди событий, на которые ставили на мундиале, заметно выделяется матч Японии и Германии. Эта игра стала лидером по количеству ставок с высокими коэффициентами. Видимо, клиенты вдохновились результатом, которого добились саудовцы против Аргентины, и решили рискнуть и поставить на проигрывающего андердога прямо во время встречи. Во всех этих случаях коэффициент был от 71 до 100.

Например, один клиент сделал ставку 5 тыс. руб. на 66-й минуте на матч Япония—Германия. Буквально через 17 минут Япония, которая ранее проигрывала в счете 1:0, повела 2:1 и добилась победы. В итоге, поставив 5 тыс. руб., клиент стал обладателем 500 тыс. руб.— коэффициент на такой исход был равен 100. Другой клиент поставил на точный счет матча Англия—Иран за полтора часа до начала встречи и оказался прав (англичане победили 6:2). Коэффициент на это был 250.

— А какой будет динамика совокупной выручки БК в 2022 году по сравнению с 2021-м? Можно ли уже предсказать итог по году?

— Чемпионат мира по футболу еще не закончен, о точных размерах выручки по итогам года пока сложно сказать, но мы ожидаем, что она вырастет год к году примерно на 10%. Допускаем, что совокупный рост может быть и чуть ниже, в первую очередь из-за отстранения наших спортсменов и команд от международных соревнований. Учитывая все сложности, с которыми мы столкнулись, результат 2022 года можно как минимум назвать приемлемым. Мы лидеры рынка и всегда, в любых обстоятельствах ставим перед собой высокую планку.

— Какую долю рынка «Фонбет» сейчас занимает на российском букмекерском рынке?

— Это 35–40%, что подтверждают и данные ЕРАИ (Единого регулятора азартных игр.— «Деньги»). Согласно их отчету, по итогам третьего квартала текущего года размер отчислений всех легальных российских букмекеров составил 3,3 млрд руб., из которых мы выплатили более 1 млрд руб. То есть на нашу долю приходится более трети от всей суммы.

— Размер целевых отчислений покажет рост на фоне ЧМ по футболу и нового регулирования букмекеров, вступившего в силу в прошлом году?

— Да, ждем роста на 20–25% по сравнению с 2021 годом. Таким образом, итоговая сумма отчислений может превысить 12 млрд руб. (в 2021 году сумма отчислений составила 10 млрд руб.— «Деньги»), при этом прогнозируем, что более 4 млрд руб. придется на долю «Фонбет». Увеличение целевых отчислений означает и значительное увеличение поддержки нашего спорта, что особенно важно в нынешних реалиях. Сумма целевых отчислений может существенно вырасти именно по итогам четвертого квартала, несмотря на геополитическую обстановку в мире и тот факт, что сборная России не принимает участия в турнире в Катаре.

— Куда идут эти деньги?

— Наше дело — поддерживать спорт, распределением средств занимается уже государство. Сейчас на детско-юношеский спорт идет 20% отчислений, 80% идет на развитие профессионального спорта. ЕРАИ направляет средства 115 спортивным федерациям и двум спортивным лигам. Но нужно понимать, что поддержка спорта — это не только целевые отчисления. Это также спонсорство и благотворительность.

— Каковы объемы этих расходов?

— Вложения «Фонбет» в спонсорство, пожалуй, соизмеримы с теми суммами, которые уходят на целевые отчисления и приближаются к 5 млрд руб. Более 3 млрд руб. идут на футбол. Это и контракты с РФС: мы являемся титульным спонсором «Фонбет Кубка России» по футболу. Также спонсируем сборную России, поддерживаем футбольные клубы — ЦСКА, «Локомотив», казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов», любительские и команды медийной лиги. На хоккей мы тратим порядка 1,5–2 млрд руб.: это спонсорство Континентальной хоккейной лиги, самобытных региональных команд из Уфы, Магнитогорска и Омска.

Мы вместе с РФС в этом году поменяли формат проведения Кубка России по футболу: пригласили туда заметные любительские команды, команды медиалиги, видим возросший интерес к матчам. Кроме того, для маленьких команд это хорошая возможность заработать дополнительные деньги благодаря участию в турнире, победам и вложить их в дальнейшее развитие и популяризацию спорта. В коммерческом регламенте турнира четко прописаны призовые для команд, и это существенные деньги.

Мы уделяем большое внимание благотворительности, вкладываемся в развитие детско-юношеского спорта, поддерживаем Федерацию адаптивного хоккея. Например, в этом году провели фестиваль, в котором приняли участие дети с особенностями развития из 47 команд со всей страны. Также в «Фонбет» уже четыре года работает благотворительная программа «Ставка на добро», амбассадором которой является Алексей Ягудин. За это время мы оказали помощь на более чем 250 млн руб. Если говорить о текущем годе, то она превысила 100 млн руб.

— Зачем букмекерской компании в целом вкладываться в спонсорские контракты и благотворительность с точки зрения бизнеса?

— Спонсорство позволяет работать не только на традиционные метрики в виде, например, узнаваемости. Оно трансформирует узнаваемость бренда в доверие к нему. Мы предоставляем болельщикам новый опыт в сфере спорта и развлечений. Это, в свою очередь, в средней и долгосрочной перспективе перерастает в положительный эффект для компании. Доверие к букмекеру — это очень важно в нашей индустрии.

«Фонбет» — социально ответственная компания. Мы стараемся понимать проблемы людей и помогать там, где это возможно. Так, в июле мы подписали соглашение с Паралимпийским комитетом России о перечислении более 54 млн руб. сборной, которую отстранили от участия в Паралимпийских зимних играх в Пекине.

— Повлияли ли на спрос в уходящем году начало СВО, мобилизация? Или их вклад можно назвать незначительным по сравнению с событиями 2020-го, когда была самоизоляция и отменялись спортивные события?

— Экономическая ситуация в стране, уровень благосостояния людей, все, что их волнует, влияет на букмекерский бизнес так же, как и на другие отрасли. Тут можно отметить, что грамотная экономическая и финансовая политика государства позволила не допустить резкого падения показателей экономики в стране. Отрасль регулярно сталкивается с новыми вызовами, но тем не менее продолжает развиваться. Наша основная задача не только сохранить показатели, но и за счет качественного улучшения продукта двигаться вперед.

— А в 2022-м онлайн продолжил расти? Не сокращали ли вы число офлайн-точек?

— Доля онлайна продолжает расти, многие клиенты, которые попробовали онлайн-ставки в период пандемии, так и остались в онлайне, потому что им так комфортнее. Онлайн-ставки также прямо пропорционально зависят от уровня доступности интернета, широкого распространения мобильных и компьютерных устройств во всей стране. А этот уровень постоянно растет. Но есть категория людей, которым важна именно атмосфера офлайна, уютного и интересного времяпрепровождения с единомышленниками. Для таких людей у нас открыто множество клубов по всей стране.

Многие БК со времен пандемии действительно оптимизировали свои наземные сети клубов. Мы не исключение. Это связано в том числе с рисками работы «на земле»: есть целый ряд лицензионных требований, которые компания неукоснительно соблюдает. Но часто правоприменение играет не в нашу пользу. Например, в крупных торговых центрах круговорот размещаемых организаций и учреждений практически неконтролируем, а ответственность за случайное соседство пункта приема ставок с медицинским, образовательным, государственным или религиозным учреждением несет только букмекер. Например, если в оптику раз в неделю приходит офтальмолог, то это расценивается как работа медицинского учреждения в одном здании с пунктом приема ставок. И букмекер платит огромные штрафы.

Тем не менее к сегменту офлайна компания относится очень серьезно. Мы идем по пути создания флагманских клубов с высоким качеством обслуживания, обеспечения максимального охвата трансляций, где наши клиенты смогут не только сделать ставку, но и интересно провести свой досуг за чашкой кофе. В ряде регионов, где, считаем, необходимо наше присутствие, будем открывать свои клубы.

— Как вы думаете, позволяют ли ставки сейчас людям отвлечься от тяжелых новостей, компенсировать трудности, с которыми они сталкиваются?

— Главное, что нужно понимать, что ставки на спорт — это не способ заработка. Это скорее возможность интересно провести досуг. И это, что очень важно, возможность поддержать свою любимую команду или спортсмена. Наши клиенты знают и любят спорт, следят за статистикой игроков и клубов, анализируют события перед тем, как сделать ставку. Именно это отличает нашего клиента от клиента казино, который не проводит эту предварительную интеллектуальную работу, а всегда ждет случайной комбинации, которая может принести выигрыш.

Возвращаясь к вопросу, скажу, что само по себе участие в спортивной жизни страны позволяет нам привлекать внимание граждан к спорту. Поддержка многих спортсменов формирует образы, которым стремится подражать молодежь. Моду на здоровый образ жизни тоже можно отнести к результатам популяризации спорта в стране. Не случайно политики называют спорт «мягкой силой», которая формирует положительный имидж России.

— Можно ли рассчитывать на возвращение российских команд в международные спортивные соревнования? Или вы исходите из того, что их там не будет?

— Пока предпосылок для возвращения я лично не вижу. Конечно, отсутствие российских спортсменов на соревнованиях — это большой минус для всего российского спорта и для нашего бизнеса в целом. Но, я уверен, мы приложим все усилия, чтобы наши соревнования проходили на достойном уровне, были интересны и спортсменам, и зрителям. Без хорошего внутреннего продукта мы не сможем развиваться.

В целом российский спорт в 2023 году будет в достаточно сложной ситуации. Многие крупные иностранные бренды, например, прекратили поставлять экипировку. Наша основная задача не только сохранить, но даже расширить наши целевые отчисления, чтобы поддержать спорт, чтобы в этот трудный для него момент не было сокращения спортивных событий.

— Каких спортивных событий вы будете ждать больше всего? Какие еще факторы будут влиять на букмекерский рынок в 2023-м?

— Больше всего мы, конечно, несмотря ни на что, будем ждать международных спортивных событий с участием наших команд и спортсменов. А так события стандартные — Кубок России по футболу и РПЛ, европейские топ-чемпионаты, Лига чемпионов, отбор к ЧЕ в Германии, КХЛ и НХЛ.

В целом же конкуренция на рынке растет. Все большую значимость будут иметь маркетинговые активности. Также мы ждем большей консолидации рынка, связанной с тем, что и так ограниченный рекламный инвентарь за последние годы значительно вырос в цене. Ну и ждем восстановления экономической ситуации в стране. Люди находятся в «режиме экономии». Это, конечно же, влияет на все отрасли, и букмекерский бизнес здесь не исключение.

Беседовала Валерия Лебедева