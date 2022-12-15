Сдадим и пересдадим

Этой осенью Банк России усложнил тестирование для неквалифицированных инвесторов на инструменты с высоким риском. Тесты, в частности, необходимо проходить для операций с высокодоходными облигациями, фьючерсами и опционами. Для этого нужно ответить на четыре вопроса о нужном инструменте, которые выбираются случайным образом из восьми возможных. Тестирование проводит сам брокер, и уровень подготовки инвестора во многом зависит от того, какие учебные материалы он получит. «Деньги» изучили, как к тестированию готовят «Финам», РСХБ, Альфа-банк, ВТБ, БКС, «Фридом Финанс», «Иволга Капитал» и ПСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Несмотря на все вызовы, с которыми столкнулся российский фондовый рынок, количество российских инвесторов, находящихся на брокерском обслуживании, продолжает расти и во втором квартале 2022 года достигло 25,6 млн человек (рост на 11% относительно предыдущего квартала), следует из данных ЦБ, предоставленных «Деньгам». При этом число квалифицированных инвесторов составило из них только 445 тыс. (+17% относительно прошлого квартала).

Регулятор полагает, что механизм квалификационного тестирования оправдал себя. В Центробанке считают, что недостаточно готовым для сделок со сложными инструментами «тестирование помогает сделать правильный вывод, что, возможно, стоит чуть больше изучить эту тему и лишь потом рисковать своими деньгами». «И это при том, что ответы на вопросы тестов можно свободно найти в интернете»,— говорят в ЦБ.

Как дела у брокеров

Брокеры отмечают, что в целом их клиенты проходят тестирование достаточно успешно. В «Финаме» с сентября 2021 года тестирование прошли более 60 тыс. клиентов, при этом почти 90% клиентов справляются с вопросами. По новым правилам с 1 сентября тестирование прошли несколько тысяч клиентов. В ВТБ с момента введения регулятором обязательного тестирования тестирование прошли более 1,2 млн клиентов ВТБ, находящихся на брокерском обслуживании. Примечательно, что количество тех, кто справился с тестом, и тех, кто не смог его пройти, распределилось поровну. В ПСБ «Деньгам» не уточнили количество прошедших тестирование, но отметили, что большинство клиентов успешно справляются с ним. В зависимости от уровня теста и сложности вопросов доля неуспешных попыток у клиентов брокера составляет от 10% до 40%.

В Альфа-банке клиентов, сдавших хотя бы один тест, «чуть больше половины активной базы». «Нужно понимать, что тестов много: клиент может какой-то сдать, а другой — нет. С учетом новых добавленных тестов есть 50 клиентов-чемпионов, прошедших их все»,— отметил представитель профучастника. Новые тесты, запущенные в сентябре, не пользуются большой популярностью в Альфа-банке, «потому что открывают доступ к единицам торгуемых инструментов». По новым тестам доля непрошедших составила 20%, хотя по старым была менее 10%.

РСХБ с 1 сентября 2022 года позволил клиентам проходить тестирование в мобильном приложении, а также в любом из более чем 1,3 тыс. отделений банка по стране. С момента запуска тестирования его прошли более 22 тыс. клиентов банка, 99% тестов были сданы через мобильное приложение «РСХБ-Брокер», доступное в AppStore и Play Market. В среднем один клиент проходил два тестирования. Среди клиентов РСХБ достаточно мал процент ошибок, он составляет 12% от всех пройденных тестов, при этом большинство клиентов успешно сдают тест со второй попытки. В «Иволге Капитал» практически все клиенты, которые начинают тестирование, по итогу его проходят. По новой форме тест прошли 3,3%, потратив на это в среднем 2,3 попытки. «Не могу сказать, что статистика ухудшилась после усложнения, число попыток на прохождение практически не изменилось»,— признался «Деньгам» топ-менеджер брокера.

Во «Фридом Финанс» большинство клиентов не сдавали тесты, поскольку они совершали аналогичные сделки ранее. Не сдавали тесты квалифицированные инвесторы и юридические лица — «им не нужно». В «Открытии» всего тестирование хотя бы по одному из видов инструментов проходили 45 тыс. человек. При этом всего они прошли тесты на разные виды финансовых инструментов более 370 тыс. раз. Суммарно неуспешных попыток — более 97 тыс.

Независимый эксперт Андрей Бархота отмечает, что процедура тестирования через мобильное приложение довольно проста и прозрачна. «Половина претендентов сдает тест с первого раза после однократного знакомства с текстовыми подготовительными материалами»,— отмечает он. По его словам, выбор брокерской компании, как правило, определяется не процедурой проведения теста, а привязкой к клиентским счетам: зарплатный банк «Сбер», следовательно, вероятнее всего, применяется их брокер.

Самые популярные и самые сложные

В «Финаме» наиболее успешными для клиентов являются тестирования, связанные с необеспеченными (маржинальными) сделками, производными финансовыми инструментами и иностранными акциями, а наименее успешным — тестирование по теме Forex. «Наиболее востребованными среди наших клиентов стали тесты на доступ к российским облигациям, иностранным акциям, производным инструментам (фьючерсы и опционы), а также тестирование на необеспеченные сделки»,— добавили там. В ВТБ самыми популярными среди инвесторов в части прохождения теста сейчас являются деривативы. Прохождение тестов для работы именно с этими инструментами даются сложнее всего.

В ПСБ востребованнее среди начинающих инвесторов тесты на доступ к сделкам с внесписочными акциями, облигациями с низким рейтингом и маржинальному кредитованию. Реже клиенты проходят тесты на доступ к необеспеченным сделкам и сделкам репо, продуктам срочного рынка (фьючерсные и опционные контракты). Самые популярные у Альфа-банка — это тест на маржинальные сделки и тест на иностранные акции. При этом по иностранным акциям отмечается один из лучших рейтингов прохождения. Самыми сложными являются новые тесты по спонсируемым и неспонсируемым ETF, а процент несданных тестов — 21–22%. У клиентов возникают сложности при прохождении теста на сделки репо (17% не смогли его сдать).

В РСХБ наиболее популярным является тестирование на облигации российских эмитентов с кредитным рейтингом ниже установленного, на него приходится 33% всех тестов. Второе по популярности — тестирование на акции иностранных эмитентов, не входящих в установленный перечень индексов,— 25%. «Он же является и самым сложным — более 2 тыс. тестов было завершено с ошибками»,— отметили в банке. В «Открытии» доли успешно сдающих отличаются в зависимости от вида инструмента. Кроме того, процент успешности, конечно, еще зависит от подготовленности клиента к соответствующим инструментам. «У клиентов нашей компании самая высокая доля успешных тестов при тестировании на маржинальную торговлю и структурные облигации (около 86%). При этом последние недоступны клиентам для торговли даже после прохождения теста. Это наименее популярные тесты среди клиентов компании, и проходят их лица, уже имеющие хорошее понимание финансового рынка»,— заметили там. Тесты по маржинальной торговле проходили в 2,4 раза реже, чем тесты на российские акции вне котировальных списков, и в два раза — чем тесты на иностранные акции и на ETF.

В «Иволге» в большей мере инвесторы интересуются доступом к облигациям и в целом инструментам с фиксированным доходом. «Мы отмечаем снижение интереса к иностранным активам на фоне блокировок и все еще нарастающих инфраструктурных рисков»,— добавили там. В БКС популярнее всего иностранные акции; акции, не включенные в котировальные списки; иностранные и российские облигации, и сложнее всего клиентам также даются акции и облигации. Во «Фридом Финанс» чаще всего сдают тесты на иностранные акции, маржинальную торговлю и ПФИ, а больше всего ошибок делают в них же и акциях вне котировальных списков.

Как готовят

Обучающие программы стали традиционным элементом сопровождения клиентов для большинства брокеров — это в том числе элемент их маркетинга. Тестированию уделяет внимание большинство опрошенных «Деньгами» игроков. На сайте «Финама» «есть все обучающие материалы по всем темам тестирования, они абсолютно бесплатны как для текущих клиентов, так и потенциальных». На сайте ПСБ размещен специальный обучающий раздел «Школа инвестора», где любой человек бесплатно может получить знания о финансовых рынках, инструментах, а также о риск-менеджменте, призванном снизить риски торговли на бирже. У Альфа-банка есть общий курс для новичков и специальный курс по темам тестирования, который предлагается пройти пользователям, не сдавшим тест. У ВТБ тоже есть бесплатный курс для начинающих инвесторов, который состоит из 10 уроков длительностью по 20 минут. У «Фридом Финанс» есть Freedom Academy, в которой предусмотрено несколько курсов для начинающих инвесторов, на той же платформе есть и подборка обучающих статей. РСХБ бесплатно предоставляет клиентам необходимые обучающие материалы, также они размещены на сайте в свободном доступе, банк «постоянно работает над их улучшением и расширением для более качественного обучения клиентов». В «Иволге» обучающих материалов нет, поскольку основной фокус компании — «привлечение квалифицированных инвесторов». В приложении «БКС Мир инвестиций» ведется раздел с бесплатными обучающими курсами для инвесторов. Среди них есть отдельный курс для подготовки к тестированию неквалифицированных инвесторов. «В девяти уроках мы подробно объясняем особенности работы с каждым инструментом, упомянутым в тестировании»,— добавили там.

Курсы для подготовки к квалификационному тесту инвестора Выйти из полноэкранного режима Брокеры Название курса Цена курса «Финам» Online-курс «Начинающий» 2900 руб. или бесплатно при пополнении брокерского счета на 30 тыс. руб. РСХБ «Вводный курс для начинающего инвестора» Бесплатно «Альфа-Инвестиции» «Готовимся к тестам Центрального банка» Бесплатно ВТБ «Школа инвестора» Бесплатно «Открытие Инвестиции» Обучение для инвесторов online-практикум «Легкий старт» Бесплатно БКС Курс из девяти уроков для подготовки к тестированию неквалифицированных инвесторов Бесплатно Вебинары От 5 тыс. до 18 тыс. руб. Очный семинар «Основы биржевого дела» 10 тыс. руб. ПСБ Online-курсы и материалы в рамках «Академии ПСБ» Бесплатно Академия Freedom Finance Курсы для инвесторов От 0 до 76 700 руб. Мосбиржа Курсы для начинающих инвесторов бесплатно Бесплатно Четыре платных курса От 500 до 4800 руб. Открыть в новом окне Источники: сайты компаний, опрос «Денег».

«Финансовое поведение неквалифицированных инвесторов отличается от квалифицированных более узким горизонтом инвестиционного планирования, размытыми границами риск-профиля финансовых инструментов и стремлением поймать краткосрочные колебания котировок»,— отмечает главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян. Тест для неквалифицированных инвесторов сдается один раз и позволяет в дальнейшем совершать сделки со сложными финансовыми инструментами, что напоминает экзамен для получения водительских прав. В случае неудачи в первой сдаче у вас будут новые попытки для сдачи, что способствует расширению знаний и в конце концов завершится успехом. Неквалифицированный инвестор более чем в половине случаев сдает тест у брокера, клиентом которого он является, либо держит счета в банке, ассоциированном с данным брокером. «Из-за высокой конкуренции между брокерами и возможности пересдать тест в случае неуспеха брокеры заинтересованы в оперативной сдаче теста и привлечении экзаменуемого как клиента»,— резюмирует эксперт.

Ксения Куликова