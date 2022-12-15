10 самых выгодных вкладов российских банков в декабре 2022 года*

|
|Банк
|Название вклада
|Эффективная процентная ставка (%)
|Минимальная сумма (тыс. руб.)
|Срок (дней)
|ТКБ
|«ТКБ.Хит»
|8,5–10
|50
|60–1110
|«Дом.РФ»
|«Мой дом»
|8,2–9,9
|30
|181–1110
|«Сбер»
|«Лучший онлайн»
|7,5–9,5
|100
|6 мес.–3 года
|ВТБ
|«Стабильный»
|9,5
|30
|1095
|«Уралсиб»
|«Доход»
|5,3–9,39
|30
|91–1100
|Экспобанк
|«Уютный»
|9,01
|30
|1095
|СМП
|«Первоклассный»
|8,5
|50
|181
|Абсолют-банк
|«Абсолютный максимум»
|7–8,25
|10
|91–367
|Новикомбанк
|«Юбилейный»
|8–8,2
|15
|181–367
|СДМ
|«Новогодний вклад»
|6,5–8,1
|100
|91–367