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10 самых выгодных вкладов российских банков в декабре 2022 года*

Банк Название вклада Эффективная процентная ставка (%) Минимальная сумма (тыс. руб.) Срок (дней)
ТКБ «ТКБ.Хит» 8,5–10 50 60–1110
«Дом.РФ» «Мой дом» 8,2–9,9 30 181–1110
«Сбер» «Лучший онлайн» 7,5–9,5 100 6 мес.–3 года
ВТБ «Стабильный» 9,5 30 1095
«Уралсиб» «Доход» 5,3–9,39 30 91–1100
Экспобанк «Уютный» 9,01 30 1095
СМП «Первоклассный» 8,5 50 181
Абсолют-банк «Абсолютный максимум» 7–8,25 10 91–367
Новикомбанк «Юбилейный» 8–8,2 15 181–367
СДМ «Новогодний вклад» 6,5–8,1 100 91–367

Источник: banki.ru.

*На 7 декабря 2022 года.

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