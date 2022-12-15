Праздник финансовой щедрости

Традиционно в конце года банки запускают маркетинговые акции, предлагая повышенные ставки по депозитам, особые условия по кредитным продуктам, а также праздничные бонусы по программам лояльности. 2022 год оказался особенным, и задолго до праздников банкам пришлось развернуть нешуточную борьбу за вкладчиков, стимулировать кредитование они не торопятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В спокойное время банки используют предновогодний месяц для того, чтобы предложить интересные условия по вкладам, учитывая, что многие клиенты в конце года получают бонусы. По новогодним вкладам устанавливают ставки на 0,5–1 п. п. выше. Руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта-банка Геннадий Чаусов отмечает, что спрос на сезонные вклады традиционно высок как у новых, так и у постоянных клиентов банков: «В период действия промоакций приток вкладов растет на 30% и выше».

В этом году раунд повышения процентных ставок по вкладам банкам пришлось начать еще в октябре, после того как на волне объявленной частичной мобилизации клиенты закрыли значительную часть депозитов. По данным ЦБ, отток ликвидности из банковского сектора в сентябре составил 458 млрд руб., в октябре — 98 млрд руб. Банкам волей-неволей пришлось «возвращать» вкладчиков, повышая ставки. Для этого не было никаких макроэкономических оснований — например, ключевая ставка, на которую ориентируются банки, определяя уровень доходности депозитов, не менялась, решающую роль сыграли именно психологические факторы. Больше всего от оттока вкладов пострадали крупные банки, и именно они начали повышать ставки, предлагая до 9,5% годовых, то есть выше ключевой ставки на 2 п. п. По данным Банка России, эта стратегия дала свои результаты и в первой половине ноября был зафиксирован прирост срочных вкладов (предварительно примерно 100 млрд руб.).

Самые выгодные ставки предлагаются по вкладам на срок от одного года, а чаще — на срок не менее трех лет. По мнению гендиректора аналитического агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, этот тренд сохранится и в первом квартале 2023 года: «У банков сейчас есть проблема со срочностью — против длинных кредитов в портфеле им не хватает долгосрочных и среднесрочных ресурсов. Таким образом, перед ними стоит задача удлинить пассивную базу». «Банки точечно меняют структуру ставок: например, по долгосрочным вкладам существует определенная тенденция к росту стоимости привлечения, что отчасти связано с желанием кредитных организаций зафиксировать ставку»,— поясняет руководитель группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Валерий Пивень.

Новогодний старт

В сентябре—октябре банкам пришлось переплачивать за фондирование, чтобы восполнить резкий отток вкладчиков, поэтому к концу ноября они подошли с довольно высокими ставками по депозитам. Чтобы стартовать с новогодними акциями, участникам рынка приходится делать «надбавку» уже к текущему уровню ставок. Далеко не все участники рынка готовы это делать, в том числе потому, что избыточная ликвидность им сейчас не нужна. «Большинство банков нацелены не на взрывной рост, а на стабильное и органичное развитие»,— поясняет зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов. Он напоминает, что ситуация быстро меняется, горизонт планирования мал, поэтому политика агрессивного привлечения депозитов или рисковое кредитование могут в среднесрочной перспективе не оправдать себя.

Впрочем, без новогодних подарков клиенты банков не останутся. Так, банк «Санкт-Петербург» запустил вклад «Зимний Петербург» со ставкой до 7,7% годовых (при размещении на срок 733 дня). Почта-банк предлагает новогодний вклад «Горячий сезон» под 8% годовых, который можно открыть на 18 месяцев. В линейке банка «Открытие» появился вклад «Зимний» по ставке до 8% годовых, при этом банк обещает, что каждый 23-й вкладчик получит надбавку в размере 2,3 п. п. к ставке. Вклад можно открыть на сумму от 50 тыс. до 3 млн руб. на 7 или 13 месяцев. СДМ-банк запустил вклад «Новогодний клад» по ставке до 8,3% годовых на срок до 367 дней. Каждую неделю в рамках периода действия депозита среди вкладчиков будет проходить розыгрыш одной серебряной монеты. Розыгрыш суперприза — трех золотых монет — состоится 1 марта 2023 года.

Ряд банков не стали вводить специальные праздничные предложения, но скорректировали условия по уже действующим. Сбербанк и Газпромбанк повысили доходность действующих вкладов до 9,5% годовых. Максимальная ставка действует по депозитам на срок три года. В Сбербанке такая высокая ставка полагается только новым клиентам. «Регулятор уже обращал внимание банков на такую практику (когда более высокие ставки предлагают только новым клиентам.— "Деньги"), но пока жестких ограничений или регламентов не выпускал,— уточняет Антон Павлов из Абсолют-банка.— Логика участников рынка, реализующих данный подход, заключается в том, что удержать клиента проще, чем привлечь нового».

Ставку в размере 9,5% годовых обещает и банк ВТБ по вкладу «Стабильный» на срок 1095 дней. Также в ВТБ сообщили, что в преддверии Нового года банк повысил ставки по трехмесячному вкладу «Управляемый» до 6,28% годовых, позволяющему гибко распоряжаться сбережениями и не терять процентный доход в случае снятия части средств. На момент подготовки материала готовил праздничный вклад и Абсолют-банк.

10 самых выгодных вкладов российских банков в декабре 2022 года* Выйти из полноэкранного режима Банк Название вклада Эффективная процентная ставка (%) Минимальная сумма (тыс. руб.) Срок (дней) ТКБ «ТКБ.Хит» 8,5–10 50 60–1110 «Дом.РФ» «Мой дом» 8,2–9,9 30 181–1110 «Сбер» «Лучший онлайн» 7,5–9,5 100 6 мес.–3 года ВТБ «Стабильный» 9,5 30 1095 «Уралсиб» «Доход» 5,3–9,39 30 91–1100 Экспобанк «Уютный» 9,01 30 1095 СМП «Первоклассный» 8,5 50 181 Абсолют-банк «Абсолютный максимум» 7–8,25 10 91–367 Новикомбанк «Юбилейный» 8–8,2 15 181–367 СДМ «Новогодний вклад» 6,5–8,1 100 91–367 Открыть в новом окне Источник: banki.ru. *На 7 декабря 2022 года.

Ряд банков в этом году решили сделать более высокие ставки не по вкладам, а по накопительным счетам. В Газпромбанке сообщили, что в декабре повышают ставку по накопительному счету «Управляй процентом» до 10% годовых. В банке ВТБ также запланировали пересмотреть доходность по накопительному счету «Сейф»: ставка для новых клиентов в первые три месяца вырастет на 1 п. п., до 9% годовых. «Воспользовавшись повышенными welcome-ставками, новый клиент может не только выгодно вложить свободные средства, но и протестировать сервис банка, познакомиться с другими его продуктами и остаться на обслуживании в дальнейшем, если инструменты банка в рамках daily banking ему удобны»,— поясняют в ВТБ.

Кредитное охлаждение

Декабрь — период повышенных трат. Банки используют это, чтобы стимулировать клиентов активнее пользоваться кредитными картами и оформлять потребительские кредиты на особых условиях. Многие застройщики в декабре рекламируют скидки на свою недвижимость, что обычно приводит к всплеску на ипотечном рынке. Однако осенью средняя ставка по ипотеке (без учета льготных программ с господдержкой) превысила 11% годовых, и эксперты не исключают дальнейшего роста. Например, с 3 декабря один из ключевых игроков на рынке ипотеки — банк ВТБ — второй раз за два месяца повысил ставки по ипотеке на 0,5 п. п.

Однако отдельными акциями банки все же своих клиентов порадуют. Например, банк «Зенит» запустил предновогоднюю опцию по ипотеке «Переезд» с льготным периодом. Первые три месяца клиенту будет предоставлена отсрочка платежа основного долга, а по процентам платеж будет рассчитываться по ставке от 4,99% годовых. Предложение действует до 31 декабря 2022 года по собственным программам ипотечного кредитования. Также планируются проекты с крупными партнерами: ставка для всех клиентов ФСК с учетом выхода на сделку до 31 декабря 2022 года составит всего 6,3% годовых по программе «Господдержка 2020».

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию «Чудеса под Новый год». Клиенты, оформившие до 25 декабря 2022 года кредит наличными по ставке от 4,9% годовых, получают шанс выиграть 202,3 тыс. руб. Обладатель главного приза будет объявлен в январе 2023 года. Кроме того, будут разыграны 34 приза по 20,23 тыс. руб. (четыре победителя в первую и по пять победителей в каждую последующую неделю проведения акции).

Впрочем, большого числа праздничных акций по кредитам эксперты в этом году не ждут. По мнению руководителя группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Валерия Пивня, ситуация в рознице в этом году неустойчива и банки пока не сформировали свою политику по активному расширению портфеля. «Этот год отличается от предыдущих тем, что традиционного всплеска потребительской активности, которая характерна для декабря, скорее всего, не будет,— считает Павел Самиев.— Банки сейчас не заинтересованы агрессивно наращивать выдачи кредитов, так как ситуация в экономике пока еще не стабилизировалась. Это, кстати говоря, и объясняет не столь высокую активность в привлечении вкладов, ведь обычно банки перед Новым годом стараются привлечь краткосрочные депозиты на три-шесть месяцев, чтобы поддержать потребительский бум в кредитовании, но в этом году у них такой необходимости нет».

Клиенты в этом году будут менее активны в кредитовании, считают банкиры. «В условиях экономической неопределенности многие перешли на сберегательную модель потребления. В текущем году интерес к сезонным предложениям может быть ниже значений прошлых лет»,— считает зампред правления банка «Зенит» Наталья Тутова.

Другие бонусы

Некоторые банки решили привлечь к себе внимание другими способами. Банк «Тинькофф» подготовил для своих клиентов спецпроект к Новому году на тему, как изменились их привычки и жизнь в целом за последние 16 лет. «Мы проанализируем данные клиентов за всю историю существования "Тинькофф" и напомним им о самом интересном — как изменились предпочтения в способах и категориях покупок, как изменились финансовые привычки. Клиенты смогут посмотреть, как менялось их финансовое и потребительское поведение, на специальном сайте, а также в мобильном супераппе "Тинькофф"»,— рассказали в пресс-службе банка. Еще в этом году «Тинькофф» проводит новогодний кэшбэк-фест. За покупки у партнеров, совершенные с 14 по 25 декабря, клиентам будет начислен повышенный кэшбэк до 50%. Кроме того, среди участников феста, которые потратят на покупки у партнеров свыше 5 тыс. руб., пройдет розыгрыш 1 млн руб., а гарантированным призом для всех участников станет кэшбэк 5% на покупки в популярных супермаркетах.

Банк «Санкт-Петербург» дарит 100 поездок на метро при оформлении «Единой карты петербуржца», а также участвует в акции системы быстрых платежей, где клиенты могут выиграть до 1 млн руб., рассказал директор дирекции рекламы и связей с общественностью банка «Санкт-Петербург» Павел Колчин. Специальные предновогодние акции в рамках программы лояльности готовит для клиентов ВТБ. Акция продлится до 31 декабря и включает скидки до 50% от более чем 50 партнеров «Мультибонуса» и крупных ритейлеров, уточнили в банке.

Ульяна Ситникова