Инвестиции военного времени

«Деньги» оценили эффективность инвестиций в 2022 году. Впервые за шесть лет наблюдений убыточными оказались большая часть финансовых инструментов, доступных в России. Худшую динамику продемонстрировали акции российских компаний и ориентированные на них ПИФы. Просели инвестиции в золото и валютные вклады. Неплохой доход принесли фонды рублевых облигаций, денежного рынка и рублевые депозиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ПИФы

На фоне вызовов, с которыми столкнулся финансовый рынок в уходящем году, лидирующие позиции по доходности заняли ПИФы, но не все. По оценкам «Денег», основанным на данных Investfunds, за неполные 12 месяцев (с 1 января по 9 декабря) из 138 крупных розничных фондов (ОПИФы и БПИФы с объемом активов, превышающим 100 млн руб.) у 51 ПИФа цена пая выросла. При этом 37 фондов обеспечили доход выше 5%, а у четырех лучших он составил 10–16%. В 2021 году успешных фондов было больше: доходность выше 5% обеспечил 91 фонд, а у пяти лучших она оказалась 33–62%.

В уходящем году наиболее доходными стали фонды рублевых облигаций. Лучшую динамику продемонстрировали ПИФы корпоративных облигаций: паи таких фондов прибавили в цене 2–15%. Большая часть ПИФов государственных облигаций принесла доход на уровне 2–10%. В первую декаду декабря индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBITR достиг отметки 492,4 пункта, прибавив с начала года 7,3%, индекс гособлигаций RGBITR поднялся на 3,4%. В конце февраля — начале марта оба индекса падали на фоне обострения ситуации на Украине и резкого подъема ключевой ставки Банком России до 20%. Однако регулятор довольно быстро перешел к смягчению денежно-кредитной политики и вернул ставку к уровням конца 2021 года, что способствовало быстрому восстановлению на рынке.

Среди фондов гособлигаций выделился ПИФ, ориентированный на покупку антиинфляционных бумаг,— ОФЗ-ИН (облигаций федерального займа с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции, в дополнение к которым Минфин платит фиксированный купон в размере 2,5% годовых). Паи такого фонда прибавили в цене свыше 16%, обогнав инфляцию. которая с начала года составила немногим более 11%.

Паи фондов денежного рынка прибавили в цене 8,5–10%. Эта категория фондов считается самой надежной на рынке, поскольку они зарабатывают на таких краткосрочных операциях, как обратное репо, при которых управляющая компания предоставляет деньги другому участнику рынка под залог ценных бумаг, чаще всего ОФЗ или клиринговых сертификатов участия. Такие инвестиции не имеют рыночного риска.

Остальные категории фондов, за редким исключением, оказались убыточными. Худшую динамику продемонстрировали фонды российских и иностранных акций. Паи таких фондов потеряли в цене 25–52% и 3–60% соответственно. Это произошло из-за сильного падения российских акций на фоне санкционной войны Запада против России.

Высокая неопределенность относительно развития ситуации в глобальной и российской экономике должна побуждать частных инвесторов серьезно подходить к подбору стратегий ПИФОв, считают участники рынка. Как отмечает аналитик УК «Тринфико» Мария Трофимова, независимо от инвестиционного профиля инвестора он должен соблюдать правильную диверсификацию. «Можно диверсифицировать портфели как с точки зрения различных видов активов, отраслей, так и с точки зрения выбора валюты, чтобы максимально избежать инфраструктурных и девальвационных рисков. Мы рекомендуем придерживаться сбалансированного подхода, в соответствии с которым в портфеле должны быть как консервативные, так и агрессивные инструменты. Это позволит обеспечить сохранность капитала и возможность получения повышенной доходности»,— советует госпожа Трифонова.

Вклады

В конце февраля регулятор для поддержания банковской системы и уменьшения оттока капитала повысил ключевую ставку до рекордных 20%. Следом многие банки повысили ставку выше данного уровня. В апреле Банк России приступил к снижению ставки и в сентябре вернул ее к отметке 7,5%. В итоге в начале осени средняя максимальная ставка крупнейших банков по депозитам опустилась в среднем до 6,5%, но к концу года произошел рост до отметки 7,3%. Колебания ставок не повлияли на результаты депозита, открытого год назад. С начала года вклад принес держателю около 7,4% прибыли.

Депозиты, номинированные в долларах США и евро, оказались убыточными. С начала года такие вложения обесценились на 16% и 22,7% соответственно. Это было связано с сильным падением курсов этих валют на российском рынке. За неполные 12 месяцев курс американской валюты на Московской бирже потерял свыше 12,2 руб., откатившись до отметки 62,4 руб./$. Европейская валюта просела еще сильнее, почти на 19 руб., опустившись до отметки 65,5 руб./€. Это стало возможно благодаря введенному ЦБ ограничению на операции иностранных инвесторов на российском рынке, падению импорта, токсичности этих валют из-за санкционных рисков.

О перспективах курса рубля в 2023 году аналитики высказываются с осторожностью. Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев полагает, что фундаментальная перспектива российской валюты будет зависеть от способности РФ в полной мере переориентировать экспорт на Восток и не сильно снизить уровни добычи сырой нефти. На его взгляд, комфортные условия в виде ослабления импорта вряд ли повторятся в следующем году, а это означает, что спрос на валюту будет расти. «При сохранении текущих темпов восстановления импорта мы ожидаем, что профицит внешней торговли РФ в следующем году снизится вдвое с ожидаемых $300 млрд по итогам 2022 года. Более вероятно, что рубль будет умеренно терять позиции весь 2023 год и ослабнет к доллару на 10–15%, до 66–71 руб./$»,— считает господин Евстифеев.

Золото

Второй год подряд в числе аутсайдеров рейтинга доходности инвестиций оказываются вложения в золото. По оценке «Денег», покупка благородного металла обесценилась по итогам неполного года почти на 18%. Это почти в три раза больше потерь в предыдущем году. Если в 2021 году убытки были связаны в первую очередь со снижением цены золота на мировом рынке, то в нынешнем в значительной степени вызваны негативным эффектом валютной переоценки на фоне падения курса доллара в России.

В целом 2022 год оказался очень волатильным для драгоценного металла. Рост геополитических рисков в начале СВО вызвал скачок цены металла к отметке $2044 за тройскую унцию, что на 12% выше значений конца 2021 года. Однако введенные против России ограничения привели к массовому отказу западных стран и компаний от российских товаров, что вызвало рост цен на сырье на мировом рынке и разгон инфляции. В итоге ФРС США раньше ожидаемого вернулась к практике подъема ключевой ставки и с марта по начало декабря повысила ее суммарно на 3,7 процентного пункта, до 3,75–4%. Это привело к росту доходности американских казначейских облигаций, что негативно повлияло на цену золота. В итоге с апреля по начало декабря активы всех мировых ETF, инвестирующих в золото, упали, по данным Bloomberg, более чем на 410 тонн, до 2917 тонн.

В дальнейшем цена благородного металла будет зависеть от денежно-кредитной политики ФРС США. «Мы ожидаем, что инфляционное давление ослабнет, и это позволит ФРС придерживаться более мягких темпов ужесточения денежно-кредитной политики»,— говорит аналитик SberCIB Investment Research Антон Чернышев. Он ожидает, что ставка ФРС достигнет в первом квартале 2023 года своего пика и составит 4,75%.

«Вторая половина 2023 года может стать особенно хорошей для золота, так как ФРС США, скорее всего, начнет сигнализировать о скором снижении процентных ставок, которые сейчас близки к вероятному максимуму»,— отмечает господин Чернышев.

Однако по итогам года он ждет цены на драгоценный металл чуть ниже текущих уровней $1800 за унцию. «Если инфляция возобновит рост, американскому регулятору, вероятно, придется занять более жесткую позицию, чем сейчас ожидается, и этот металл может вновь оказаться в "медвежьем" тренде»,— предупреждает он.

Акции

Аутсайдером 2022 года стали лидеры роста 2021 года —акции российских компаний. Такое случилось впервые с 2017 года, но потери от таких инвестиций оказались многократно больше, чем пять лет назад. За неполные 12 месяцев, завершившиеся 9 декабря, индекс Московской биржи обвалился на 42,5%, что стало сильнейшим падением с кризисного 2008 года. В отличие от ситуации 14-летней давности причины текущего падения цен рублевых активов связаны в первую очередь с западными санкциями против России.

В числе аутсайдеров оказались акции компаний с госучастием «Сбербанк» и «Газпром», цена которых снизилась с начала года на 52,4%. Финансовый сектор оказался практически ключевой мишенью западных санкций, что в сочетании с высокой ликвидностью акций госбанка сделало их одной из главных мишеней продавцов на рынке. Хотя санкции не коснулись напрямую газовой компании, но поставки ее газа в Европу резко упали. Аналитики опасаются, что в будущем году «Газпром» не будет платить дивиденды. Почти втрое упали цены на акции «Аэрофлота», на что повлияли сокращение международных рейсов и опасения инвесторов по поводу негативного влияния на финансовые результаты компании высоких цен на нефть.

Лучше рынка выглядели акции «Фосагро» и «РусГидро». Бумаги первой прибавили в цене более 25%. Бумаги второй потеряли менее 1%. Аномальное поведение акций «Фосагро» связано с высокими ценами на удобрения и отсутствием санкций на их поставки на мировой рынок. «Бумагам "РусГидро", вероятно, помогали покупки со стороны "Русала"»,— полагает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Несмотря на сохраняющиеся риски, аналитики с робким оптимизмом смотрят на перспективы 2023 года. По оценкам Василия Карпунина, потенциал для роста индекса Мосбиржи на горизонте года есть, он составляет более 10%. «У нас умеренно позитивный взгляд на перспективы российского рынка в 2023 году, но стоит понимать, что фактор геополитики остается определяющим, с одной стороны, и наиболее неопределенным — с другой»,— считает господин Карпунин. Самые интересные бумаги, по его мнению, среди «голубых фишек», а не во втором или третьем эшелоне. Он не исключает, что лучше рынка в 2023 году будут выглядеть нефтяники, НОВАТЭК и «Сбер».

Иван Евишкин