Infosys и Россия

В декабре 2004 года президент РФ Владимир Путин в ходе официального визита в Индию посетил штаб-квартиру Infosys в Бангалоре. Завершая посещение компании, глава государства оставил в книге почетных гостей запись: «Поздравляю вас с вашими достижениями и желаю успехов в будущем».

В России действует подразделение компании — ООО «Инфосис Лимитед». В апреле 2022 года Infosys заявила об уходе из России. В ноябре 2022 года в британской прессе появились сообщения о том, что компания, несмотря на свои заявления, продолжает работать в России.