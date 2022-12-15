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Коммерсантъ FM
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На санкциях заработали американцы

2022 год лишил инвесторов аппетита к риску

По данным Emerging Portfolio Fund Research, с начала 2022 года чистый приток средств в акции составил более $200 млрд, что в пять раз меньше, чем годом ранее. Портфельные управляющие обеспокоены санкционной войной против России, которая привела к разгону инфляции и замедлению темпов роста мировой экономики. В этих условиях инвесторы покидают в панике европейский рынок, сильно зависящий от российского экспорта энергоносителей, устремляясь на рынки США и Китая.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

По оценкам «Денег», основанным на отчетах Bank of America (BofA), учитывающих данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за неполные 12 месяцев все мировые фонды акций привлекли $208 млрд. Это почти в пять раз ниже чистых инвестиций в такие фонды за аналогичный период 2021 года. Меньший объем средств международные инвесторы направляли в акции в 2020 году, но тогда мировая экономика погрузилась в рецессию из-за пандемии коронавируса, спровоцировавшей введение правительствами многих стран ограничений, которые, в свою очередь, нарушили глобальные производственные и торговые цепочки. Тогда все фонды акций привлекли за год немногим более $100 млрд, половина из которых была инвестирована в фонды Китая ($14,5 млрд) и Японии ($38,5 млрд). Эти страны рассматривались инвесторами как тихие гавани, поскольку смогли остановить распространение пандемии.

В уходящем году мировая экономика столкнулась с новым вызовом — ростом геополитических рисков в связи с украинским кризисом и санкционной войной, которую западные страны развязали против России. Это привело к разрыву торговых связей и стремительному росту цен на энергоносители и продовольствие. Средняя цена североморской Brent за год выросла на 43%, до $101 за баррель — максимального значения с 2013 года ($109). Газ на нидерландском хабе TTF подорожал еще больше, его средняя цена с начала года составила $1500 за 1 тыс. куб. м, что втрое выше показателя 2021 года. Пшеница подорожала на 20%, до $825 за тонну. По оценкам Bloomberg Economics, в третьем квартале глобальная инфляция достигла 9,8% в годовом выражении.

Для акций пагубна не столько сама инфляция, сколько реакция на нее финансовых регуляторов. В этом году более 90% всех мировых центробанков повысили ставки. ФРС США с марта по ноябрь подняла ключевую ставку на 3,75 процентного пункта (п. п.), до 3,75–4%, ЕЦБ — на 2 п. п., до 2%, Банк Англии — на 2,75 п. п., до 3%. Повышение ставок усложняет рефинансирование долгов, общий объем которых в этом году превысил 350% глобального ВВП. «Аппетит инвесторов к риску упал на фоне ухудшения макроэкономической ситуации, снижения реального располагаемого дохода и коррекции глобальных рынков акций и облигаций»,— отмечает управляющий директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Сергей Беляев.

Трансатлантический переток

В непростых экономических условиях управляющие и инвесторы активно ребалансировали свои портфели, перестраивая позиционирование между регионами. В рамках фондов developed markets отмечались массовые продажи акций европейских компаний. По оценкам «Денег», за неполный год данная категория фондов лишилась почти $90 млрд, что в девять раз больше привлечений в 2021 году, и это максимальный отток с 2019 года. В американские фонды акций инвесторы вложили почти $180 млрд — второй по величине результат за шесть лет наблюдений «Денег». Больший объем средств поступал в такие фонды лишь в прошлом году. Тогда на фоне масштабных монетарных стимулов со стороны ФРС и Белого дома, включавших прямые выплаты населению, международные инвесторы вложили в фонды американских акций более $350 млрд.

Бегство инвесторов из Европы связано с риском рецессии в связи с геополитическим и энергетическим кризисом после ограничения российского экспорта. По оценке Еврокомиссии, до 2022 года около 40% потребления газа в ЕС обеспечивалось за счет российского импорта. Из России импортировалось 27% нефти и 46% угля. «Европа сталкивается с сильными последствиями от текущего кризиса из-за введенных санкций, которые бумерангом бьют по ее же экономике»,— отмечает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. В третьем квартале 2022 года ВВП еврозоны вырос на 2,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года. По прогнозу Еврокомиссии, экономика еврозоны в этом году поднимется на 3,2% и лишь на 0,3% — в 2023-м.

Растущие геополитические риски и кризис энергоносителей вкупе с реакционными действиями ЕЦБ (запаздывающими от действий ФРС США) создает неблагоприятную атмосферу для инвесторов в Европейском регионе. В итоге они массово сокращают свои вложения в евро и уходят в доллар, а точнее, в казначейские облигации США и акции американских компаний. Как отмечает Константин Асатуров, американская экономика столкнулась с меньшими проблемами за счет сильного фундамента, а также меньшей зависимости от поставок российских энергоносителей и геополитической ситуации в мире. По уточненным данным Министерства торговли США, в третьем квартале ВВП увеличился на 2,9% в годовом исчислении. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали повышение в среднем на 2,4%. «Экономика США по сравнению с европейской обладает большей резистентностью — способностью к восстановлению после тяжелой макроэкономической ситуации»,— добавляет Сергей Беляев.

Китайские инвестиции

Среди рынков стран с развивающимися экономиками наибольшей популярностью в минувшем году пользовались фонды Китая. По оценкам «Денег», чистый приток средств в подобные фонды составил почти $64 млрд. Это в полтора раза больше результата 2021 года и лучший показатель за шесть лет наших наблюдений. Остальные фонды emerging markets потеряли с начала года около $5 млрд. «"Быстрые деньги" ушли из региона и пока не планируют возвращаться»,— отмечает Сергей Беляев.

Популярность китайских акций у международных инвесторов не спадала почти год, пик привлечений пришелся на январь. В целом за зимние месяцы в такие фонды было инвестировано свыше $20 млрд, в весенние месяцы объем уменьшился до $15 млрд, летом — до $13 млрд. В осенние — спрос глобальных инвесторов на акции китайских компаний резко вырос: за три месяца в фонды Китая вложили $21 млрд.

Китайский фондовый рынок, наряду с рынком США, смотрится в текущей ситуации как безопасная гавань. «За счет жестких антиковидных мер, появления дисконта, в частности, на российское сырье, которое Поднебесная продолжает закупать в больших объемах, и действий властей в отношении финансовых и технологических компаний в стране Китай, пускай и ценой замедления экономического роста, смог удержать инфляцию и добиться даже кратковременного дефляционного эффекта, если ориентироваться на PPI (индекс цен производителей). После появления слабых сигналов о том, что китайские власти планируют смягчить политику в отношении коронавируса и регулирования технологического и финансового секторов, многие инвесторы посчитали, что текущая точка является подходящей для инвестиций»,— поясняет Константин Асатуров.

Российский рынок без иностранцев

В начале года и российский фондовый рынок так же, как и китайский, привлекал международных инвесторов. По данным EPFR, за январь—февраль чистые притоки в глобальные фонды, ориентированные на акции российских компаний, составили $230 млн, что в семь раз больше оттока, зафиксированного за тот же период 2021 года. Это произошло, несмотря на рост напряженности на границе с Украиной. Большинство международных спекулянтов не ожидали эскалации напряженности, а потому поспешили нарастить вложения в российские активы, сильно просевшие от пиковых уровней ноября.

Однако эффект СВО и санкции со стороны Запада превзошли все ожидания, превратив ценные бумаги российских эмитентов в «токсичные». С 28 февраля по 3 марта крупнейшие западные биржи объявили о прекращении торгов ими. Западные хедж-фонды начали принудительно распродавать российские активы по любым ценам, а индексные фонды из-за невозможности оценивать стоимость чистых активов приостановили операции с акциями. Активы фондов сжались в десятки раз, а некоторые управляющие компании объявили о ликвидации таких фондов.

В итоге чуть ли не единственными активными инвесторами на российском рынке остались физические лица. По данным Investfunds с начала года, частные инвесторы вложили в российские фонды акций почти 10,5 млрд руб. ($151 млн при среднем курсе 69,4 руб./$). Покупки преобладали над продажами только в первые месяцы этого года: с января по февраль чистые притоки в такие фонды составили почти 17 млрд руб. В остальные месяцы они чаще забирали деньги из фондов российских акций. В весенние месяцы потери таких фондов достигли 2,3 млрд руб., в июне—июле продажи упали до 700 млн в месяц. В августе покупки начали преобладать над продажами, что стало ответом на бурный рост рынка на фоне решения «Газпрома» впервые в истории выплатить промежуточные дивиденды. «Снижение градуса при одновременном сохранении желания инвесторов зайти в подешевевшие активы стало причиной возвращения интереса к рынку акций»,— отмечает главный аналитик УК «Тринфико» Максим Васильев. В осенние месяцы продажи возобновились с новой силой на фоне обострения ситуации на Украине. К началу декабря из фондов было выведено еще 2,7 млрд руб.

Прогноз

В наступающем году притоки мировых инвестиций на рынки акций продолжатся, но, как и в уходящем, они будут стремиться в основном на рынки, менее подверженные кризисным событиям. «Оптимизм — в человеческой природе, и если будут сигналы к улучшению макроэкономической ситуации, то инвесторы будут позитивно смотреть на рынок»,— полагает Сергей Беляев. По его мнению, в первую очередь деньги будут двигаться на рынки США, Китая и отдельных европейских стран как бенефициаров восстановления глобальной макроэкономической ситуации и стабилизации в мире.

На российском рынке ситуация будет в первую очередь зависеть от развития геополитической повестки.

По словам Максима Васильева, внешнеполитические события будут определять многие факторы влияния на рынок — это раскрытие информации компаниями, возвращение к выплатам дивидендов, изменение цен на энергоресурсы и многое другое. Еще одним важным фактором может стать возвращение ликвидности на рынок акций от институциональных инвесторов, а также дальнейший приток розничных средств. «Повышению ликвидности может способствовать реинвестирование дивидендов, переток средств с рынка облигаций и инвестирование средств на рынок акций за счет депозитов с повышенной ставкой, открывавшихся в марте—апреле текущего года»,— отмечает господин Васильев.

Иван Евишкин

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