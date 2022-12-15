Предновогоднее умиротворение

В конце года политики в своей риторике стараются успокоить людей и рынки, обещая в наступающем году лучшую жизнь. На этот раз для умиротворения есть дополнительный повод, точнее два: мир готовится к энергокризису и рецессии. В этой ситуации для перехода на поставки нефти за юани вместо токсичного доллара глава Китая Си Цзиньпин в Эр-Рияде заручился поддержкой ближневосточных монархий. Канцлер Германии Олаф Шольц попытался успокоить электорат, напомнив о контракте с Катаром на поставки газа, правда с 2026 года и в небольших объемах. Президент США напомнил о планах поддержки американской экономики на сумму в $430 млрд (закон подписан летом). Французский президент перед Новым годом узрел в этом угрозу для ЕС и пообещал «сильный европейский ответ» на американский протекционизм «в ближайшие месяцы».

У России перед Новым годом иная повестка. Энергокризис ей не грозит, напомнил министр энергетики РФ Владимир Шульгинов. Экономический спад после санкционных атак в России уже случился, правда, по данным правительства, значительно меньший, чем ожидали западные аналитики. Поэтому целью госбюджета на будущий год, по словам премьера Михаила Мишустина, должны стать развитие, нацпроекты и перестройка экономики страны.