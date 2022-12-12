Зарубежные СМИ: Как развивается конфликт Сербии и Косово?

Косово запускает процедуру вступления в Евросоюз. Власти намерены подать заявку в ближайшие дни, пишет европейское издание Politico. В Приштине рассчитывают стать полноценным членом ЕС уже в 2030 году. При этом не все европейские страны даже признают Косово как независимое государство. Попытки сближения с Европой проходят на фоне обострения конфликта между Сербией и частично признанным Косово. В нем, в частности, пострадали и международные миссии. Белград впервые с 1999 года просит вернуть в Косово натовских военных. О новой вспышке конфликта — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорога в Косовска-Митровице, заблокированная косовскими сербами 11 декабря.

Фото: Ognen Teofilovski, Reuters Дорога в Косовска-Митровице, заблокированная косовскими сербами 11 декабря.

Фото: Ognen Teofilovski, Reuters

Сербский президент Александр Вучич подготовил официальный запрос командованию миссии НАТО о вводе сербской полиции и армии в Косово и Метохию, на территорию региона Косово на севере страны. При этом в Белграде не сомневаются, что Североатлантический альянс отклонит этот запрос, пишет Reuters. Сербия пытается выдавить с севера косовскую полицию. Вучич заявил, что «людям, вооруженным до зубов, нечего там делать. Это вызывает у сербского населения страх и беспокойство». В интервью агентству президент Вучич заверил, что хочет разрядить ситуацию.

Обстановка максимально накалилась в субботу, когда несколько сотен спецназовцев из полиции непризнанного Косово на бронетехнике вторглись в населенные пункты на севере страны, где живут этнические сербы. Хотя, согласно брюссельским соглашениям, косовская полиция может появляться на этой территории только с разрешения руководителей четырех сербских муниципалитетов.

ВВС отмечает, что всякий раз, когда между Косово и Сербией нарастает напряженность, миротворцы НАТО играют решающую роль. Ничего особенно им для этого делать не приходится. Одного присутствия 4 тыс. человек из международных войск достаточно, чтобы погасить вспышку. Сейчас Белград рассчитывает на такой эффект, чтобы не повторить трагедию 2004 года, когда погибли 16 косовских сербов. Но силы НАТО так же выступают гарантом, что и Сербия не направит своих военных в Косово, подчеркивает ВВС. Напрямую силы альянса в последний раз вмешивались в конфликт 23 года назад и выступали на стороне Косово, где проживает албанское большинство.

Если бы НАТО одобрило введение сербских войск, это де-факто означало передачу безопасности северных районов Косово официальному Белграду. Такой взрывоопасный шаг мог бы резко усилить напряженность на Балканах, поясняет The Washington Post.

Издание уточняет, что на севере Сербии дислоцируется миссия Европейского союза по обеспечению законности, а это больше 130 польских, итальянских и литовских полицейских. Несколько дней назад в разведывательный патруль попала светошумовая граната. Обошлось без жертв, но инцидент очень обеспокоил руководство ЕС. Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не потерпит нападений на миссию или иных насильственных действий. Он написал в Twitter, что баррикады должны быть немедленно убраны косовскими сербами.

Между тем и Сербия, и Косово хотят вступить в Евросоюз. Но Брюссель предупредил страны, что прежде они должны разрешить свой спор и нормализовать отношения. Иных шансов получить право на членство в блоке у них нет.

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