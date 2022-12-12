Перевозки контейнеров на ЮУЖД выросли на 19,4%

В январе-ноябре по Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения перевезли 554,2 тыс. контейнеров двадцатифутового эквивалента (ДФЭ). Это на 19,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в ЮУЖД. Показатель во внутреннем сообщении вырос на 21,5%, до 70,6 тыс. контейнеров, в экспортном — на 17,5%, в импортном — в 5,5 раз.

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-ноябре к прошлому году увеличилась на 12,5%, до 476,8 тыс. ДФЭ. Ощутимее всего выросло отправление нефти и нефтепродуктов — в 8,1 раза (1,9 тыс. ДФЭ), бумаги — в 3,3 раза, зерна и остальных продовольственных товаров — в 3,7 и 2,9 раза соответственно.

Также стали более востребованными перевозки химикатов и соды (+89,8%), сборных грузов (+60,7%), металлоконструкций и (+58,2%) и строительных грузов (+51,3%).