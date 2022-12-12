Жителя Тимашевского района будут судить за хулиганство с применением оружия

Житель Тимашевского района трижды направил на людей в общественном месте травматический пистолет. Возбужденное в отношении него уголовное дело за хулиганство передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Вечером 13 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь на участке автодороги вблизи хутора Незаймановский, направил свой травматический пистолет в сторону двоих местных жителей. Таким же образом он напугал двоих несовершеннолетних и мать с маленьким ребенком, в присутствии которых выстрелил вверх.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). На стадии предварительного следствия мужчина признал вину и раскаялся. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram