Губернатор Дмитрий Махонин расскажет об итогах года в прямом эфире

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проведет прямой эфир с жителями края. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, разговор с главой региона состоится 14 декабря в 13 часов в прямом эфире телеканала «Россия 24», на радиостанциях «Радио России — Пермь» и «Вести ФМ», а также на сайте «Вести-Пермь».

В ходе эфира Дмитрий Махонин подведет итоги 2022 года. Речь пойдет о технологическом суверенитете, промышленной доктрине региона, социальной поддержке жителей, здравоохранении, стройках, газификации и прочем.

Вопросы принимаются только по телефону в студии: 210-60-00 (код города — 342).