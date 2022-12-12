Зарплата.ру: свердловские ритейлеры повышают зарплаты сотрудникам из-за опасения нехватки персонала

Ритейлеры Свердловской области подняли зарплаты сотрудникам от 3% до 17% из-за опасений потери персонала в период новогодних распродаж, следует из исследования сервиса «Зарплата.ру». Так, зарплаты в декабре повысили:
- Мерчендайзерам — до 32,3 тыс. руб. (+7%);
- Продавцам-консультантам — до 32 тыс. руб. (+3%);
- Кассирам-операционистам — до 35,5 тыс. руб. (+10%);
- Кладовщикам — до 45 тыс. руб. (+17%);
- Торговым представителям — до 54,5 тыс. руб. (+8%);
- Упаковщикам — до 82,7 тыс. руб. (+3%).
Помимо этого, ритейлеры пытаются восполнить нехватку сотрудников с помощью привлечения соискателей из других регионов. Рост числа вакансий за последние три месяца для вахтового метода работы составил 10,4%.