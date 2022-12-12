Начался суд над депутатом заксобрания Новосибирской области Иваном Сидоренко

Сегодня Центральный райсуд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела депутата регионального парламента Ивана Сидоренко, которому инкриминируются махинации с муниципальной землей. Как рассказала «Ъ-Сибирь» помощник прокурора района Оксан Толстых, в судебном процессе было оглашено обвинительное заключение. Выслушав его, Иван Сидоренко заявил, что сейчас ему сложно высказать свое отношение к предъявленному обвинению. Суд продлил депутату срок домашнего ареста на полгода и объявил перерыв в процессе до 7 февраля 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как считает следствие, еще в 2013 году депутат, возглавляя ООО «Новоторг-Сиб» (входит в группу «Энергомонтаж»), арендовал участок муниципальной земли в Калининском районе Новосибирска площадью 19,6 тыс. кв. Его кадастровая стоимость составила 163,7 млн руб.

Как сообщалось ранее, фирма якобы возвела на участке торговый центр площадью более 5 тыс. кв м , а, оформив его в собственность, получила право выкупить участок по льготной стоимости — за 17,1 млн руб. Между тем, по данным следствия, ТЦ существовал лишь на бумаге. После этого, сообщает прокуратура, обвиняемый построил на этой земле два многоэтажных дома.

В середине сентября 2022 года Управление Следственного комитета России по Новосибирской области возбудило в отношении Ивана Сидоренко уголовно дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), за что ему грозит до 10 лет заключения. По решению суда парламентария поместили под домашний арест. В ноябре расследование дела было завершено.

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Илья Николаев