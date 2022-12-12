В Москве «сверхинтенсивные осадки», задержаны десятки авиарейсов и семь пригородных поездов

По всей Москве наблюдаются «сверхинтенсивные осадки», сообщил комплекс городского хозяйства. К утру общее количество осадков может составить больше 40% от месячной нормы. Из-за погодных условий задерживаются и отменяются авиарейсы, поезда, ожидаются задержки трамваев.

За сутки прирост снега в отдельных районах составил больше 16 см. Сейчас из-за температуры воздуха выше нуля происходит «интенсивное таяние снега». «Специалисты обеспечивают оперативный пропуск осадков и талых вод в ливневую сеть»,— говорится в сообщении комплекса городского хозяйства в Telegram.

Больше 30 авиарейсов задержаны, восемь — отменены, следует из данных «Яндекс. Расписания» на 2:20. Это касается всех московских аэропортов.

11 декабря в 21:50 из-за ледяного дождя был остановлен поезд Тверь—Москва. Это привело к сбою в графике движения — задержаны семь пригородных поездов (от 30 минут до 1 часа 17 минут), сообщил дептранс. «Из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки трамваев. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены»,— говорится в сообщении департамента в Telegram.

Леонид Уварчев