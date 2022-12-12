Гидрометцентр прогнозирует сложную ситуацию в европейской части РФ из-за осадков

В первой половине недели в европейской части России ожидаются сильные осадки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Также прогнозируется гололедица. В четверг в Москву вернется похолодание.

«Везде на европейской территории России погода будет сложной в первой половине недели. Особенно сложными условия будут для автомобилистов, потому что помимо гололедицы прогнозируются сильные осадки, которые существенно будут ухудшать видимость, также из-за непогоды будут сужаться дороги»,— сказал господин Вильфанд ТАСС.

Метель с сильными порывами ветра прогнозируется в Вологодской, Псковской и Новгородской областях. Сильный дождь и ветер будут в Смоленской, Калужской, Ивановской, Ярославской, Владимирской, Брянской, Курской, Орловской областях. В Пермском крае ожидается сильный снег, в Татарстане — гололедица и сильные осадки, в Краснодарском крае — дождь и мокрый снег, в Крыму — сильный дождь. По словам господина Вильфанда, «все эти удовольствия связаны с выходом южного циклона».

Во второй половине недели ожидается похолодание в Московском регионе. Это приведет к гололедице не дорогах. Понижение температуры начнется в среду, ожидается снижение до -5°C. С четверга по ночам температура будет опускаться до -10°C. В субботу днем ожидается от -5°C до -10°C.

Леонид Уварчев