Глава Минфина США о потолке цен на нефть: пока все хорошо

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала целью потолка цен на российскую нефть ограничение доходов РФ при продолжении поставок на рынок. После недели действия санкций госпожа Йеллен считает, что «пока все хорошо».

«Две наши цели: снизить доходы России, затруднить им ведение войны, а также удержать мировые цены в умеренном диапазоне и избежать скачков»,— сказала госпожа Йеллен в интервью CBS.

Журналистка телеканала заметила, что это «довольно тонкий баланс». «Да это так. Потолок цен вступил в силу только в начале этой недели. Но я бы сказала, что пока все хорошо»,— добавила министр.

Потолок цен ранее ввели страны Евросоюза, G7, а также Австралия и Норвегия. Ограничение установлено на уровне $60 за баррель. Санкции предполагают, что компаниям стран, которые договорились о потолке, нельзя оказывать брокерские, шипинговые, страховые и прочие услуги для морской перевозки российской нефти в третьи страны, если только эта нефть не продана по цене ниже определенного уровня. Россия разрабатывает ответ на ограничение.

О влиянии санкций на добычу в РФ — в материале «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Леонид Уварчев