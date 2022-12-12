Посол РФ: королевской семье рекомендовано не контактировать с посольством

Отношения Москвы и Лондона находятся на очень низком уровне, но сторонам невыгодно полностью разрывать контакты, считает посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Вместе с тем, по его словам, королевской семье было рекомендовано не общаться с российскими дипломатами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством»,— сказал господин Келин «Известиям». Так он ответил на вопрос, есть ли у посольства контакты с новым монархом Карлом III.

Посол сообщил, что отношения между странами начали ухудшаться с 2018 года после дела Скрипалей. Контакты оставались в деловых областях — в гуманитарных и экономических. Они были свернуты после начала военной операции РФ на Украине. «Разрыв дипотношений — самая крайняя мера, за которой уже остаются военные отношения. Как мне сейчас представляется, это и не в интересах Лондона, и не в наших»,— сказал господин Келин.

Дипломат считает, что возобновление отношений зависит от продолжения военной операции на Украине и от того, «к чему это все придет». Он отметил, что у Москвы и Лондона были хорошие отношения и не только во время Первой и Второй мировых войн. Господин Келин вспомнил середину 1990-х годов и начало 2000-х. Президент Владимир Путин тогда дважды посещал Великобританию, королева Елизавета II приезжала в Москву и Санкт-Петербург. «И нельзя даже сейчас сказать, что все — пора ставить крест. Я в это не верю»,— добавил он.

Великобритания вместе с США и Канадой 9 декабря расширила антироссийские санкционные списки. В них попали представители вооруженных сил и силовых ведомств РФ.

Подробнее о санкциях — в материале «Ъ» «Все санкционнее и санкционнее».

Леонид Уварчев