Ленинскому проспекту подвозят новые средства

Структуры столичной мэрии объявили конкурс на благоустройство участка Ленинского проспекта от площади Гагарина почти до Садового кольца. Тут уложат 31 км бордюров и 59 тыс. кв. м гранитной плитки, смонтируют качели и 521 опору освещения. Это самый масштабный проект благоустройства в Москве в 2022 году. Ранее власти предлагали 3,2 млрд руб. за ремонт участка от Университетского проспекта до площади Гагарина, а теперь за 2,9 млрд руб. завершают ремонтные работы. Всего в 2022 году Москва разместила тендеры на благоустройство на сумму 41 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Тендер на «выполнение комплекса работ по приведению в нормативное состояние улиц и общественных пространств» объявила структура городской мэрии — столичное ГКУ УКРиС. В документации говорится о ремонте Ленинского проспекта на участке от проезда Апакова до площади Гагарина (а также в сквере Энергетиков на улице Вавилова). Здесь планируется обустроить 31 погонный километр бордюров и 6,2 тыс. кв. м газонов, уложить 59 тыс. кв. м гранитной плитки, смонтировать двое качелей, 219 скамей и 521 опору освещения. Работы должны быть выполнены в течение 300 дней, сумма контракта — 2,9 млрд руб. Заявки на конкурс принимаются до 19 декабря.

В мэрии проект реконструкции Ленинского проспекта описывали как один из самых масштабных. В ноябре 2022 года столичный мэр Сергей Собянин напоминал, что в прошлом году власти привели в порядок участок проспекта от улицы Кравченко до МКАД. В этом году ремонтники расширили тротуары и сделали новую пешеходную зону от метро «Ленинский проспект» до улицы Вавилова, а также обновили скверы на улицах Академика Петровского и Академика Зелинского. Господин Собянин также рассказывал об обустройстве девяти детских и пяти спортивных площадок и 27 новых остановок общественного транспорта с зарядками для гаджетов.

Отметим, что тендер на благоустройство участка Ленинского проспекта от Университетского проспекта до площади Гагарина на сумму 3,2 млрд руб. объявляли в сентябре 2022 года. В конкурсной документации упоминались, например, установка 1,1 тыс. опор освещения, 55 погонных километров бордюров и 26,5 тыс. кв. м гранитной плитки. Примечательно, что в ноябре 2022 года господин Собянин объявлял, что основные работы на участке Ленинского проспекта от проезда Апакова до Университетского проспекта были завершены.

Программу по благоустройству города (первоначально называлась «Моя улица») столичные власти реализуют с 2015 года. В том году было отремонтировано 47 улиц, в 2016-м — 61 (в том числе Тверская улица, Новый Арбат, Садовое кольцо, Воздвиженка и Большая Якиманка), в 2017 году — 82 (в том числе 12 набережных и Бульварное кольцо). На этих территориях перекладывали плитку, сужали полосы движения и высаживали деревья. Масштабный ремонт в Москве не осуществлялся в 2018 году (из-за проведения в России чемпионата мира по футболу) и в 2020 году (из-за пандемии COVID-19). Каждый год Москва тратила на цели благоустройства около 35–40 млрд руб., но в бюджете Москвы 2020 года были заложены рекордные расходы в 119 млрд руб.

Судя по сайту госзакупок, в 2022 году власти обнародовали 63 тендера по «приведению в нормативное состояние» улиц и общественных пространств на сумму около 41 млрд руб. Крупнейшими стали упомянутые конкурсы по благоустройству Ленинского проспекта, ремонту Краснопресненского путепровода (3,2 млрд руб.) и двух десятков переулков в районах Арбат и Хамовники (2 млрд руб.). При этом в мэрии первоначально строили планы отремонтировать в этом году 52 общественных пространства, 100 парков и озелененных пространств, 327 территорий школ и детсадов, а также 17 прудов (в том числе в Гончаровском парке и у Дворца пионеров на Воробьевых горах). В феврале 2022 года планы скорректировали: предлагалось благоустроить 55 парков и скверов, 193 территории школ и детских садов, а также 2,3 тыс. дворов. В октябре 2022 года Сергей Собянин заявлял, что власти благоустроили более 3 тыс. городских объектов, в том числе 2,5 тыс. дворов.

Александр Воронов