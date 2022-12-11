В очереди на Керченскую переправу стоят 288 грузовиков с продуктами питания и товарами первой необходимости, проезд которых по Крымскому мосту ограничен. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Отмечается, что эти грузовики ожидают переправы на накопительной парковке в поселке Ильич, там продолжают дежурить волонтеры. На парковках в районе станицы Старотитаровской и в порту Кавказ автотранспорт отсутствует.

Отмечается, что за прошедшие сутки в порт Керчь через паромную переправу перевезено 192 автомобиля и 171 пассажира.

Минтранс с 11 декабря ввел ограничение на проезд грузовых автомобилей по Крымскому мосту. Сообщалось, что запрет распространяется на автомобили массой свыше 1,5 тонны, в том числе автомобили типа «ГАЗель». Водителям грузового транспорта, в том числе движущимся порожними, рекомендовано использовать альтернативный наземный автомаршрут (Таганрог, Мариуполь, Джанкой) или пользоваться паромной переправой.

Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Республики Крым. Частично оказались обрушены два пролета моста. Чтобы обеспечить сообщение между Крымом и материком, возобновили работу Керченской переправы, а также разработали альтернативный наземный маршрут. В настоящее время на Крымском мосту ведутся ремонтные работы, основную их часть планируют завершить в марте.

Михаил Волкодав

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