На Крымском мосту с 11 декабря ограничат движение «ГАЗелей» и других грузовиков

С 11 декабря Минтранс вводит ограничение на проезд грузовых автомобилей по Крымскому мосту. Запрет распространяется на автомобили массой свыше 1,5 тонны, в том числе автомобили типа «ГАЗель».

«Ограничение начинает действовать с 00.00 (ночь с субботы на воскресенье)»,— отмечено в сообщении Минтранса в Тelegram.

Водителям грузового транспорта, в том числе движущимся порожними, рекомендовано использовать альтернативный наземный автомаршрут (Таганрог, Мариуполь, Джанкой) или пользоваться паромной переправой.

Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Республики Крым. Частично оказались обрушены два пролета моста.

Чтобы обеспечить сообщение между Крымом и материком, возобновили работу Керченской переправы, а также разработали альтернативный наземный маршрут.

В настоящее время на Крымском мосту ведутся ремонтные работы, основную их часть планируют завершить в марте.

Наталья Решетняк

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