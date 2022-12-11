Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид предстанет перед Конгрессом США

В ближайший вторник, 13 декабря, основатель рухнувшей криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид предстанет перед Конгрессом США. Об этом сообщил в Twitter комитет Конгресса США по финансовым услугам, эту информацию подтвердил и сам господин Бэнкман-Фрид.

Сэм Бэнкман-Фрид

Сэм Бэнкман-Фрид

Фото: Reuters

Сэм Бэнкман-Фрид

Фото: Reuters

Слушания в Конгрессе по делу FTX начались 1 декабря. Громкое банкротство FTX, которая еще недавно оценивалась в $32 млрд, произошло в ноябре, после того как стало известно о ее проблемах с ликвидностью — теперь многие называют биржу финансовой пирамидой. Сэм Бэнкман-Фрид ранее выражал нежелание приходить на слушания в Конгрессе. Он согласился на это только после того, как председатель комитета по финансовым услугам Максин Уотрес указала на то, что в случае отказа его могут вызвать судебной повесткой. Господин Бэнкман-Фрид не уточнил, придет ли он на слушания лично или будет выступать по видеосвязи: после краха FTX он находится на Багамских островах, где была зарегистрирована биржа.

Сэм Бэнкман-Фрид написал в Twitter, что сейчас у него нет доступа ко многим своим данным, но он постарается быть полезен и расскажет, что, по его мнению, привело биржу к краху, о собственных провалах и ошибках. Ранее он неоднократно отрицал свою вину в нецелевом использовании средств клиентов и мошенничестве, признавая при этом недооценку рисков и совершенные ошибки. В тот же день, что и основатель FTX, перед Конгрессом предстанет и ее новый генеральный директор Джон Рэй, недавно назначенный для проведения ее реструктуризации.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...