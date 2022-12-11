Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид предстанет перед Конгрессом США

В ближайший вторник, 13 декабря, основатель рухнувшей криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид предстанет перед Конгрессом США. Об этом сообщил в Twitter комитет Конгресса США по финансовым услугам, эту информацию подтвердил и сам господин Бэнкман-Фрид.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сэм Бэнкман-Фрид

Фото: Reuters Сэм Бэнкман-Фрид

Фото: Reuters

Слушания в Конгрессе по делу FTX начались 1 декабря. Громкое банкротство FTX, которая еще недавно оценивалась в $32 млрд, произошло в ноябре, после того как стало известно о ее проблемах с ликвидностью — теперь многие называют биржу финансовой пирамидой. Сэм Бэнкман-Фрид ранее выражал нежелание приходить на слушания в Конгрессе. Он согласился на это только после того, как председатель комитета по финансовым услугам Максин Уотрес указала на то, что в случае отказа его могут вызвать судебной повесткой. Господин Бэнкман-Фрид не уточнил, придет ли он на слушания лично или будет выступать по видеосвязи: после краха FTX он находится на Багамских островах, где была зарегистрирована биржа.

Сэм Бэнкман-Фрид написал в Twitter, что сейчас у него нет доступа ко многим своим данным, но он постарается быть полезен и расскажет, что, по его мнению, привело биржу к краху, о собственных провалах и ошибках. Ранее он неоднократно отрицал свою вину в нецелевом использовании средств клиентов и мошенничестве, признавая при этом недооценку рисков и совершенные ошибки. В тот же день, что и основатель FTX, перед Конгрессом предстанет и ее новый генеральный директор Джон Рэй, недавно назначенный для проведения ее реструктуризации.

Яна Рождественская