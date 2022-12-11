Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ведущий медицинский эксперт Китая сравнил опасность вируса «омикрон» с сезонным гриппом

Китайский эпидемиолог и пульмонолог, ведущий медицинский эксперт Чжун Наньшань, который консультировал власти страны в период пандемии COVID-19, в интервью агентству «Синьхуа» ответил на вопросы граждан по поводу текущей ситуации с коронавирусом в Китае. В частности, комментируя опасность для населения от распространяющегося сейчас в Китае штамма «омикрон», 86-летний эксперт отметил, что коэффициент смертности от него составляет около 0,1%. Это, по его словам, сопоставимо с показателями обычного сезонного гриппа.

Чжун Наньшань

Чжун Наньшань

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Чжун Наньшань

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Эксперт также отметил, что нынешний штамм «омикрона» редко оседает в легких. «После того как омикрон мутировал в BA.2, BA.4 и BA.5, основным местом расположения инфекции стали верхние дыхательные пути… Основными симптомами у большинства пациентов с "омикроном" являются инфекция верхних дыхательных путей, кашель, боль в горле и температура»,— сообщил эксперт. По словам господина Наньшаня, фенотип «омикрон» можно было бы назвать «новой короновирусной инфекцией верхних дыхательных путей». «Он редко приводит к смерти»,— добавил эксперт.

При этом, по его словам, поскольку степень заразности «омикрона» пока еще гораздо выше, чем у гриппа, стоит уделить особое внимание профилактике, особенно у пожилых людей или страдающих от других заболеваний. Один человек с «омикроном» может заразить 22 человека, сказал Чжун Наньшань, поэтому он настоятельно рекомендовал согражданам вакцинироваться и ревакцинироваться, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...