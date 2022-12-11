Ведущий медицинский эксперт Китая сравнил опасность вируса «омикрон» с сезонным гриппом

Китайский эпидемиолог и пульмонолог, ведущий медицинский эксперт Чжун Наньшань, который консультировал власти страны в период пандемии COVID-19, в интервью агентству «Синьхуа» ответил на вопросы граждан по поводу текущей ситуации с коронавирусом в Китае. В частности, комментируя опасность для населения от распространяющегося сейчас в Китае штамма «омикрон», 86-летний эксперт отметил, что коэффициент смертности от него составляет около 0,1%. Это, по его словам, сопоставимо с показателями обычного сезонного гриппа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чжун Наньшань

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters Чжун Наньшань

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Эксперт также отметил, что нынешний штамм «омикрона» редко оседает в легких. «После того как омикрон мутировал в BA.2, BA.4 и BA.5, основным местом расположения инфекции стали верхние дыхательные пути… Основными симптомами у большинства пациентов с "омикроном" являются инфекция верхних дыхательных путей, кашель, боль в горле и температура»,— сообщил эксперт. По словам господина Наньшаня, фенотип «омикрон» можно было бы назвать «новой короновирусной инфекцией верхних дыхательных путей». «Он редко приводит к смерти»,— добавил эксперт.

При этом, по его словам, поскольку степень заразности «омикрона» пока еще гораздо выше, чем у гриппа, стоит уделить особое внимание профилактике, особенно у пожилых людей или страдающих от других заболеваний. Один человек с «омикроном» может заразить 22 человека, сказал Чжун Наньшань, поэтому он настоятельно рекомендовал согражданам вакцинироваться и ревакцинироваться, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Алена Миклашевская