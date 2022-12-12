Тенденция к освобождению

По оценке аналитиков, к началу декабря в ключевых торговых центрах Петербурга доля вакантных площадей выросла до рекордных 12,6%. По разным оценкам, в 2023 году показатель может увеличиться до 15–25%. Аналитики не исключают переформатирования объектов торговой недвижимости, но пока затрудняются спрогнозировать, когда и под какую функцию произойдет переориентация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По оценке аналитиков, к началу декабря в ключевых торговых центрах Петербурга доля вакантных площадей выросла до рекордных 12,6

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По оценке аналитиков, к началу декабря в ключевых торговых центрах Петербурга доля вакантных площадей выросла до рекордных 12,6

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Предварительные итоги 2022 года на рынке торговой недвижимости Северной столицы подвели аналитики консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге. Большой объем свободных помещений в торговых центрах продолжает сказываться на трафике. Так, в крупноформатных торговых объектах в 2022 году трафик может оказаться на 30% ниже, чем в 2021 году, и на 40% ниже, чем в допандемийном 2019 году. Более устойчивы к внешним вызовам малоформатные торговые центры и объекты, расположенные в центре города, а также в густонаселенных жилых районах. В ТЦ малого формата снижение трафика по итогам года составит около 10% в сравнении с 2021 годом и 20% — с 2019 годом, полагают в NF Group.

Средний уровень вакантности в ключевых торговых центрах Петербурга, по информации NF на начало декабря, составил 12,6%, увеличившись за 11 месяцев на 10,7 подпункта. В декабре 2021 года, по разным данным, на фоне пандемийных ограничений и падения посещаемости вакантность в ТЦ составляла от 4,3 до 10%.

«В 2022 году мы отмечаем рекордный уровень вакансии в торговых центрах Петербурга, чего не было даже после кризиса 2014–2015 годов,— констатирует Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group.— Принципиальным отличием текущей ситуации является тот факт, что вакансия растет не за счет нового предложения на фоне снижения спроса, а за счет резкого падения спроса и массового исхода крупных международных игроков».

К концу года наблюдается высокая неопределенность по ряду крупных международных игроков, продолжает госпожа Хакбердиева. «От их решения о дальнейшем существовании бизнеса в России будет зависеть уровень вакантности в торговых центрах. В случае принятия решения об уходе с рынка в 2023 году доля свободных площадей составит около 15%»,— заключает эксперт.

Валерий Трушин, партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate, считает, что уровень вакансии к концу первого квартала 2023 года вырастет до 20–25%. В перспективе рынок ждет период переформатирования торговых центров, уверен аналитик IPG.Estate, но не в ближайшей перспективе, поскольку пока слишком высок уровень неопределенности как с точки зрения назначения, так и с точки зрения покупательной способности.

Сегодня в сфере торговой недвижимости в городе наблюдается сдержанная девелоперская активность. По данным NF Group, в 2022 году открыли только один торговый центр «Прометей» арендопригодной площадью 12,6 тыс. кв. м. Также открылся после реконцепции торговый центр Vokzal 1853 в формате фуд-молла. В черте города строятся ТЦ Hollywood и четвертая очередь «Заневского каскада» (ввод которого придерживает холдинг «Адамант»), а в пригородах — три торговых центра: в Мурино и Колпино. Все эти объекты могут выйти на рынок в 2023–2024 годах, предполагают аналитики.

Александра Тен