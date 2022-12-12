Гостиницы пересчитали дисконты

Отельеры пересмотрели ценовую политику на летний сезон 2023 года, став реже прибегать к скидкам и акциям при раннем бронировании. Относительно 2019 года число работающих с такими предложениями гостиниц сократилось в два-три раза. Часть участников рынка объясняют ситуацию низкой глубиной бронирования и сложностями с прогнозированием. А возможно, что отели рассчитывают на успешный летний сезон, что позволит реализовать номера по полной стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Гостиницы стали реже прибегать к акциям раннего бронирования, предполагающим продажу номеров зимой на весенне-летний сезон с дисконтом. Об этом “Ъ” рассказала директор B2B-направления Ostrovok.ru Дарья Кочеткова. По ее словам, отели в этом году предпочитают загружать на следующий сезон стандартные тарифы. На снижение числа акций раннего бронирования обратила внимание и представитель Tvil.ru Оксана Шустикова. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит, что число отелей, предлагающих такие программы, сейчас в два-три раза меньше, чем до пандемии COVID-19. Предложений меньше, а некоторые объекты в принципе не оформляют предложения на лето в отдельную акцию, говорит коммерческий директор «Алеана» Оксана Булах.

Акции раннего бронирования на туррынке традиционно стартуют в ноябре. Туристам они позволяют сэкономить, а владельцам отелей — заранее получить загрузку, говорит Дарья Кочеткова. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов указывает, что гостиницы в основном предоставляют скидки по раннему бронированию при прямых продажах или наличии жесткого блока мест у туроператора (строгие договорные обязательства по реализации и оплате номеров). Господин Прасов называет этот инструмент важным при формировании глубины бронирований. По его словам, так традиционно продается до 50% номеров. Собеседник “Ъ” на гостиничном рынке оценивает средний размер дисконтов в 10–20%, добавляя, что речь может идти и о 40%. Представитель «Красной Поляны» говорит, что скидка 10% при бронировании размещения за месяц и более по-прежнему предлагается в течение всего года.

Дарья Кочеткова связывает изменившуюся стратегию средств размещения со сложностями планирования в период нестабильности. По ее словам, отельерам сложно спрогнозировать издержки с учетом изменений цен на услуги, продукты питания и т. д., также сохраняются ограничения на авиасообщение с курортными регионами. Как отмечает госпожа Кочеткова, отели делают ставку на обеспечение текущей загрузки, предлагая скидки для местных жителей. Подобные программы есть в отелях Крыма и Краснодарского края, рассказала она.

По словам Оксаны Шустиковой, в личной беседе отельеры говорят, что не видят смысла в подобных акциях из-за сложностей с планированием отпуска у россиян. Часть объектов предлагает скидки, но только при полной невозвратной предоплате, указывает она. Акции опираются на динамику спроса и продаж, а сейчас глубина бронирований небольшая, добавляет Оксана Булах. По данным «Яндекс.Путешествий», число ранних бронирований на перелеты по России снизилось на 48% год к году.

Сергей Ромашкин полагает, что политика отельеров может объясняться и ожиданиями успешного летнего сезона. «Гостиницам нет смысла продавать места дешевле сейчас, если они смогут продать их за полную стоимость позднее»,— говорит он. Партнер NF Group Ольга Широкова также считает, что отсутствие скидок на раннее бронирование может быть связано с высоким уровнем заполняемости минувшим летом. В 2023 году гостиницы в России, по ее мнению, также будут пользоваться спросом.

Работающие на внутреннем рынке туроператоры от скидок на раннее бронирование не отказались. «Алеан» сохраняет акцию со скидкой 20%, говорит Оксана Булах. Сергей Ромашкин отмечает, что средний размер комиссии туроператора при бронировании размещения на внутреннем рынке — 17–18%, что позволяет предоставлять скидки до 15%. По его словам, такие акции стали традиционными и важны для коммуникаций с клиентами. Если туристу удается комбинировать скидку туроператора с дисконтом отеля или распродажей перевозчика, выгода при раннем бронировании тура может достигать и 30–40%, говорит господин Ромашкин.

Александра Мерцалова