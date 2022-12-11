МИД Ирана вызвал посла Китая из-за заявления по итогам визита Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию

Посла Китая в Иране Чан Хуа вызвали в МИД Ирана после недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию и заявления сторон по итогам переговоров. В разговоре посол сообщил, что визит китайского лидера в Саудовскую Аравию был направлен на установление мира в Персидском заливе. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Насер Канани, его слова приводит Информационное агентство Исламской Республики (IRNA). В итоговом заявлении саммита ССАГПЗ были положения, касающиейся ядерной программы Ирана, а также трех островов в Персидском заливе со спорной территориальной принадлежностью.

Как пишет IRNA, на встрече в МИД Ирана подчеркнули, что три острова (Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб) в Персидском заливе принадлежат Ирану. В свою очередь посол Чан Хуа подчеркнул, что Китай уважает территориальную целостность страны, а визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию был необходим для установления мира и безопасности в регионе.

На этой неделе Си Цзиньпин впервые за шесть лет посетил с государственным визитом Эр-Рияд. Там он принял участие в двух саммитах «Китай — арабский мир» и «Китай — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)». В «Эр-Риядской декларации первого саммита Китая и арабских государств». опубликованной на сайте МИД КНР, сказано, что «страны соблюдают цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, в том числе принципы взаимного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности».

Острова Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб на входе в Персидский залив считают своими Иран и Объединенные Арабские Эмираты. До 1970-х годов контроль над островами был у одного из эмиратов ОАЭ. В 1971 году Иран занял эти территории, в 2000 году объявил их своей «неотъемлемой частью». ОАЭ неоднократно пытались вернуть контроль над ними с помощью ООН и Лиги арабских государств.

О визите Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию — в материале «Ъ» «Никто не вечен под Китаем».

Олеся Павленко