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Коммерсантъ FM
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С елки в Твери убрали гирлянду с фотографиями президентов западных стран

Гирлянду с фотографиями президентов недружественных стран — США, Франции, а также Украины и некоторых российских артистов сняли с елки в центре Твери. Об этом сообщила городская администрация.

Ранее в сети распространили кадры с гирляндой из бумажных человечков, на которых наклеены фото Джо Байдена, Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского. На фигурках было написано «Оторви мне что-нибудь», а также «Россия лучше всех!», «Россия правит миром!» и «С Новым годом!». Кроме президентов, гирлянда состояла из фотографий российских знаменитостей — Аллы Пугачевой, Максима Галкина (признан иноагентом) и Лаймы Вайкуле.

«Гирлянду заметили и в течение получаса сняли силами администрации Центрального района. Это была елка в Центральном районе города»,— заявили РБК в пресс-службе администрации Твери.

Дарья Эрозбек

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