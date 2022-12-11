В Курской области до конца января запретили фейерверки

Губернатор Курской области Роман Старовойт принял решение о запрете в регионе продажи и запуска фейерверков с 12 декабря и до конца января. Он объяснил в своем телеграм-канале, что это связано с необходимостью «обеспечить безопасность и спокойствие курян».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава региона напомнил, что субъекте сохраняется «желтый уровень» террористической опасности, и «все силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области». Господин Старовойт рассчитывает на понимание и ответственное отношение жителей региона к общей безопасности. «А мы совместно с органами местного самоуправления и федеральными структурами в рамках имеющихся полномочий будем держать этот вопрос на контроле. Предпримем все необходимые меры для реализации установленного запрета»,-добавил он. .

В Белгородской области до 21 декабря продлено действие «желтого» уровня террористической опасности, а также запрещен запуск петард, фейерверков и салютов.

Мария Орех