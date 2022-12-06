После работы системы ПВО в Белгородской области без электричества остались четыре села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила выпущенную со стороны Украины ракету над селом Казначеевка. По данным главы региона, пострадавших нет, но была повреждена линия электропередачи.

«Без света остаются четыре населенных пункта: частично села Казначеевка и Казинка и хутора Леоновка и Михайловка. Аварийные бригады приступили к переподключению на резервный источник питания. Работы будут завершены до 24:00»,- написал в своем телеграм-канале губернатор.

Ранее сегодня он рассказывал об обстреле в Валуйском городском округе села Бутырки. В этом случае также обошлось без пострадавших, но повреждения получили четыре частных домовладениях. В них выбиты окна и посечены заборы. Исходя из оперативной обстановки, Вячеслав Гладков до 21 декабря продлили действие на территории Белгородчины «желтого» уровня террористической опасности, а также запрета на запуск петард, фейерверков и салютов.

Андрей Цветков