«Поток слез Криштиану Роналду оросил арену»

В полуфиналах чемпионата мира по футболу сыграют Аргентина—Хорватия и Франция—Марокко. На стадии 1/4 финала случилось сразу две громкие сенсации. После того как хорваты отправили домой Бразилию, марокканцы обыграли Португалию (1:0), причем в основное время. В другом матче дня действующие чемпионы мира — французы — смогли сломить сопротивление Англии и взяли верх со счетом 2:1. За событиями на полях Катара следит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters

Казалось, еще не успели утихнуть рыдания Неймара, который вместе с Бразилией покинул Катар, как поток слез Криштиану Роналду оросил очередную арену турнира. Мечту угасающей звезды украли футболисты сборной Марокко. Причем все было сделано грамотно и по делу.

Забив португальцам гол, марокканцы возвели у своих ворот буквально бетонную стену, и все попытки атакующей команды Португалии разбивались об эту стену, как волны о причал. И вот, наконец, свершилось. «Сборная Марокко! Это история, друзья! Африка! Африка! Африка в полуфинале, в полуфинале чемпионата мира!»,— восклицал комментатор.

Смотреть на все это, конечно, было сложно, но, черт возьми, если тактика работает, зачем ее менять, особенно если в этот момент команда творит историю, говорит футбольный эксперт Александр Мостовой, который сам не один матч провел на высочайшем уровне:

«Я видел много хороших команд, которые здорово играют в футбол, а потом уходят вот так, как сейчас Роналду, и плачут.

Португалия играла не хуже Марокко, даже лучше, но, к сожалению, марокканцы забили, а португальцы нет. Поэтому сейчас задача — пройти дальше. Какой игрой? Любой, какой хочешь. То, что происходит, конечно, фантастика».

Но плакать Роналду, скорее всего, будет недолго. €0,5 млрд, которые обещают португальцу в ближайшие два года шейхи Саудовской Аравии, наверняка утешат футболиста на склоне карьеры. В другом четвертьфинале, где встречались Англия и Франция, тоже без драм не обошлось. К счастью для болельщиков, футбол команды показали классный. Здесь все могло повернуться как угодно. Французы открыли счет в первом тайме — во втором англичане отыгрались. Гарри Кейн реализовал пенальти.

Но по игре действующие чемпионы мира были объективно лучше, и когда Оливье Жиру вновь вывел трехцветных вперед, казалось, команда Дидье Дешама спокойно доведет дело до конца. Но спокойно не получилось. Бразильский судья Вилтон Сампайо, который, надо сказать, чудил всю игру, поставил еще один пенальти в ворота Франции. Только вот Гарри Кейн, который подошел к мячу, пробил выше ворот, и на этом все закончилось.

Французы вышли в полуфинал абсолютно по делу, уверен футбольный аналитик Константин Клещев: «Победа французов прежде всего тактическая. Считается, что самый опасный игрок в составе сборной Франции — Килиан Мбаппе. Он и в этом матче был потенциально опасен, но главным действующим лицом стал Антуан Гризманн.

Вся игра шла именно через него. А Мбаппе, когда понял, что его накрывают сразу три игрока, не стал тянуть одеяло на себя. Он сыграл на команду, дав Гризманну свободу, которую тот редко получает в матчах такой важности. И футболист, отдавший две голевые передачи, полностью оправдал этот тактический ход».

Сейчас, конечно, много будет сказано о том, как могут разворачиваться события в полуфиналах, но отблеск главного матча четырехлетия с яркой вывеской Аргентина—Франция уже появился на нашем горизонте, считает Константин Клещев: «Франция—Аргентина — это финал мечты. Ради этого стоило смотреть чемпионат от начала до конца».

По большому счету это действительно была бы красивая история при любом исходе. Но в этот финал еще нужно выйти. И хорваты в матче против аргентинцев, равно как и марокканцы во встрече против французов, сделают все, чтобы сложилось иначе. Так что ждем следующей недели, где полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, с надеждой и тревогой.