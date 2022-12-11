Медведев заявил, что Россия наращивает производство мощных средств поражения

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на фоне роста числа стран, враждебно настроенных к России, Москва наращивает производство мощных средств поражения, в частности тех, которые основаны на новых принципах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах»,— написал господин Медведев. Других подробностей он не привел.

По словам зампреда Совбеза РФ, «враг» находится не только на Украине, но и в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и ряде других стран.

6 декабря Дмитрий Медведев заявлял, что предприятия военно-промышленного комплекса должны работать «как часы», поскольку сейчас приходится многое «раскочегаривать, переводить на военные рельсы». В конце сентября президент России Владимир Путин поручил нарастить производственные возможности на оборонных предприятиях, «максимально загрузить оборудование» и сократить сроки производства.

Дарья Эрозбек