Россиянин Аванесян проиграл в поединке за титул чемпиона мира WBO

Россиянин Давид Аванесян проиграл в поединке с американцем Теренсом Кроуфордом за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг. Бой завершился нокаутом в шестом раунде. Поединок прошел в Омахе (США).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Давид Аванесян (справа) во время боя с Теренсом Кроуфордом

Фото: Rebecca S. Gratz / AP Давид Аванесян (справа) во время боя с Теренсом Кроуфордом

Фото: Rebecca S. Gratz / AP

На счету 34-летнего Давида Аванесяна 29 побед (17 нокаутом), 4 поражения и 1 ночья. В 2019 году он завоевал пояс чемпиона Европы и защищал пять его раз. Для боя за пояс чемпиона WBO Аванесян отказался от пояса чемпиона Европы.

У 35-летнего Теренса Кроуфорда 39 побед (30 нокаутом) и 0 поражений. Он завоевал титул чемпиона WBO в июне 2018 года и защитил его в шестой раз.

Олеся Павленко