Александр Бастрыкин потребовал отчет по делу о взрыве газа в Новосибирске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о взрыве газа в гаражном кооперативе Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба следственного ведомства.

В субботу, 10 декабря, в гаражном кооперативе Кировского района прогремел мощный взрыв. По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, он повредил десять гаражей и четыре легковых автомобиля. Площадь обрушений составила 90 кв.м. Под завалами спасатели обнаружили тело мужчины.

По факту инцидента следственные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, взрыв произошел из-за разгерметизация газового баллона.

Илья Николаев