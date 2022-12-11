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Завкафедрой новосибирского медуниверситета предстанет перед судом за хищение свыше 1 млн рублей

В Новосибирске суд рассмотрит уголовное дело завкафедрой физического воспитания государственного медуниверситета, которой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет заключения). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В материалах следствия указывается, что завкафедрой фиктивно трудоустроила в вуз своего знакомого на различные должности. Педагог, говорится в деле, организовала сбор необходимых документов, заключение трудовых договоров и оформление банковских карт, на которые перечислялась зарплата. При этом знакомый обвиняемой фактически работу не выполнял.

Следствие установило, что по такой схеме с 2019-го по 2022 год было похищено более 1 млн руб. Дело будет слушаться в Центральном райсуде.

Илья Николаев

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