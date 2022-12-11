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Коммерсантъ FM
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Центр Донецка подвергся обстрелу, было выпущено 20 ракет

ДНР сообщила об обстреле Донецка со стороны Украины. По информации СМИ, взрывы произошли в центре города. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Всего по Донецку было выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», говорится в сводке «Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины» в Telegram. Утверждается, что удар был нанесен в 05:54 из района населенного пункта Тоненькое. Как передает «РИА Новости», звуки взрывов было слышно в Ворошиловском и Калининском районах.

Накануне, 10 декабря, ДНР также сообщала об обстрелах Донецка. Один житель был ранен. Повреждения получили здание нового планетария и два торговых центра.

Леонид Уварчев

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