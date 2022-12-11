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Дмитрий Медведев хочет увидеть в финале ЧМ-2022 Аргентину и Марокко, «без вражеских стран»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев надеется, что в финал чемпионата мира в Катаре выйдут Аргентина и Марокко. Он объяснил это тем, что эти страны не вражеские России.

«Классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина—Марокко»,— написал господин Медведев в Telegram.

Финал чемпионата мира по футболу состоится 18 декабря. Марокко в 1/4 финала победило сборную Португалии (1:0), а Аргентина по пенальти обыграла команду Нидерландов. В полуфиналах Аргентина сыграет с Хорватией, Марокко — с Францией.

Леонид Уварчев

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