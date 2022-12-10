СМИ: главный редактор калмыцкого издания стал фигурантом уголовного дела о дискредитации армии

Валерий Бадмаев, главный редактор газеты «Современная Калмыкия», стал фигурантом уголовного дела по статье о дискредитации российской армии. Как сообщает ТАСС, в отношении 72-летнего Валерия Бадмаева была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный редактор газеты «Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев (справа)

Фото: Александр Лот, Коммерсантъ Главный редактор газеты «Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев (справа)

Фото: Александр Лот, Коммерсантъ

«Он был на сутки задержан, а сегодня суд ему избрал меру пресечения о запрете определенных действий до 28 февраля 2023 года»,— рассказала агентству родственница подозреваемого. По ее информации, журналисту вменяется в вину репост видеоролика, на котором о действиях армии России рассказывает человек, представляющийся «азовцем» (человеком, служившим в украинском полку «Азов», признанном в России террористической организацией и запрещенном).

Телеканал «Дождь» (признан СМИ-иностранным агентом) со ссылкой на адвоката Гелену Федорову уточняет, что Валерию Бадмаеву запретили выходить в интернет и пользоваться телефоном.

Ранее «Радио Свобода» (признано СМИ-иностранным агентом) со ссылкой на родственников Валерия Бадмаева сообщило, что в доме у главного редактора «Современной Калмыкии» прошел обыск при участии четырех сотрудников СКР. У журналиста, по данным издания, изъяли загранпаспорт, ноутбук, телефон и роутер. Позже Валерий Бадмаев был отправлен на допрос.

Андрей Сапожников