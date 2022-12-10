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Глава МАГАТЭ заявил, что стреляющие по ЗАЭС «знают, что делают»

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, говоря о возможностях обезопасить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), призвал начать с того, чтобы не обстреливать ее. Об этом господин Гросси заявил в интервью Al Jazeera, комментируя возможности для создания зоны защиты вокруг ЗАЭС.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

«Это сложная задача, потому что нет никаких переговоров о прекращении огня или о демилитаризации»,— пояснил глава МАГАТЭ. В контексте обсуждения зоны безопасности Рафаэль Гросси предложил не стрелять по ЗАЭС.

«Не стреляйте по станции, и это намного проще и намного безопаснее, или со станции, и это гораздо безопаснее и жизнеспособнее, и это может быть сделано с МАГАТЭ как техническим органом»,— предложил господин Гросси. «Не стреляйте сверху, снизу или из-под земли, и люди, которые это делают, точно знают, что они делают»,— заявил глава МАГАТЭ.

Ранее Рафаэль Гросси вновь сообщил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной по вопросу создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Кроме того, представители агентства провели инспекции на Хмельницкой и Ровенской АЭС.

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Мария Федотова

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