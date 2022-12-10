Роналду заплакал после вылета сборной Португалии с ЧМ в Катаре

После поражения сборной Португалии в матче с Марокко в 1/4 финала чемпионата мира (ЧМ) по футболу в Катаре капитан португальской команды Криштиану Роналду заплакал в микст-зоне. Марокко обыграло соперника со счетом 1:0 и вышло в полуфинал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду после матча с Марокко

Фото: Abedin Taherkenareh / EPA-EFE / Vostock Photo Криштиану Роналду после матча с Марокко

Фото: Abedin Taherkenareh / EPA-EFE / Vostock Photo

За всю историю участия в международных футбольных соревнованиях сборная Португалии ни разу не становилась чемпионом мира. Криштиану Роналду с момента начала своей карьеры поучаствовал в пяти мундиалях, при этом не забив ни одного гола в play-off турниров. Футболист также не был включен в стартовый состав команды в сегодняшнем матче.

Андрей Сапожников