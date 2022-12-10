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Коммерсантъ FM
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«Вымпелком» покидают три топ-менеджера

До конца декабря «Вымпелком» покинут вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке Ольга Филатова, вице-президент по работе с данными Игорь Бардинцев и вице-президент по качеству и клиентскому опыту Игорь Плотников, следует из письма гендиректора компании Александра Торбахова в адрес сотрудников от 9 декабря (есть у «Ъ»). Господин Плотников был назначен на должность вице-президента только в апреле, он присоединился к «Вымпелкому» летом 2020 года в должности директора по развитию сетей и технологий.

Ольга Филатова

Ольга Филатова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ольга Филатова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Должность господина Плотникова займет Михаил Каракулин, который до сих пор был техническим директором Московского региона «Вымпелкома», по остальным позициям компания начала поиски кандидатов, следует из письма. В нем господин Торбахов также отмечает, что в том числе благодаря Ольге Филатовой и Игорю Бардинцеву компания прошла «через все кризисы».

Александр Торбахов через пресс-службу подтвердил «Ъ», что компанию «действительно покидают некоторые члены нашей команды»: «С 9 декабря ушли Игорь Бардинцев и Игорь Плотников. До конца года уйдет также Ольга Филатова. Мы благодарны коллегам за долгую и плодотворную работу».

Ранее топ-менеджмент российского «Вымпелкома» во главе с Александром Торбаховым договорился о выкупе актива у нидерландского холдинга Veon в обмен на погашение его долга в конце ноября (см. «Ъ» от 24 ноября). После этого держатели евробондов Veon Holdings B.V. начали подавать иски к компании. УК «Лидер» подала иск к «Вымпелкому» на 1,75 млрд руб. «Лидер» также пытался через суд остановить продажу «Вымпелкома» его топ-менеджменту, однако Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований об обеспечительных мерах. Позже управляющая компания «Первая» (бывшая «Сбер управление активами») подала иск к «Вымпелкому» на 2,13 млрд руб., следует из данных картотеки арбитражных дел. Заявление подано 2 декабря, суть претензий не раскрывается.

Юлия Тишина

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