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Одессе обещано усиленное питание

В порту собираются разместить плавучие электростанции

Турецкая компания Karpowership, которая считается крупнейшим производителем плавучих электростанций, ведет переговоры с «Укрэнерго» о поставке трех судов, которые смогут вырабатывать до 300 МВт энергии. Как утверждает производитель, их планируется пришвартовать в порту Одессы. Главный вопрос: станут ли турецкие суда мишенью для российских ракет и может ли быть достигнуто политическое решение на этот счет.

Плавучая электростанция

Плавучая электростанция

Фото: Bilal Hussein / AP

Плавучая электростанция

Фото: Bilal Hussein / AP

Японское издание Nikkei Asia написало о планах турецкой компании Karpowership поставить на Украину три плавучие электростанции мощностью 300 МВт. Об этом журналистам рассказала член правления компании по коммерческим операциям Зейнеп Харези. Она уточнила, что сделка обсуждается с властями Одесской области и украинским оператором «Укрэнерго». При этом обсуждения технических и коммерческих деталей уже завершены, а вот «параметры, связанные с безопасностью», по словам госпожи Харези, остаются под вопросом.

С учетом массированных ударов российских войск по энергетической инфраструктуре Украины подобная сделка будет иметь не столько экономическое, сколько гуманитарное и политическое значение.

Понимая это, руководство компании рассчитывает на международную поддержку. «Думаю, что мы должны получить от ООН зеленый свет на реализацию, с теми же самыми исключениями, что есть для зерновой сделки,— сказала Зейнеп Харези.— В зависимости от наших нужд и одобрений мы могли бы сделать это уже до конца года. Суда готовы и сданы в эксплуатацию. Мы можем отправить их в течение трех недель».

Неудивительно, что представители компании ссылаются именно на зерновую сделку. Она затрагивает в первую очередь порты Одессы и соседнего Черноморска, что делает их достаточно безопасными. Но вопрос размещения плавучих электростанций, вероятно, потребует дополнительных согласований на политическом уровне.

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«Последние события показывают, что условия зерновой сделки несколько шире, чем это представлялось ранее. Например, неожиданно возник вопрос аммиакопровода Тольятти—Одесса, и, похоже, у Москвы и Киева есть определенное понимание по этой теме,— отметил в беседе с “Ъ” директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев.— Это же может касаться и турецких электростанций, тем более что их размещение можно оправдать самой зерновой сделкой. Например, заявить, что для бесперебойной отгрузки и, соответственно, реализации сделки нужно дополнительное питание для портовых кранов. В нынешних условиях они наверняка работают не всегда».

Похожего мнения придерживается и турецкий политолог, профессор Университета Анкары Тогрул Исмаил. «Об этом может не говориться прямо, но я думаю, что это связано с зерновым коридором,— отметил собеседник “Ъ”.— Полагаю, что Россия и Турция договорятся по этому вопросу, хотя возможно, что это будет непублично».

Теоретически мощности трех судов от Karpowership должно хватить не только на Одессу, но и на окрестные города.

Однако есть много вопросов к тому, как это будет осуществляться. Во-первых, эти электростанции работают на газе или дизтопливе, которых на Украине не так много. Во-вторых, на Украине проблемы не столько с генерацией энергии, сколько с сетями и трансформаторными станциями — то есть перебросить излишки электричества в Николаев или на запад страны едва ли получится. В мирное время все эти вопросы были бы решаемы, но сейчас — вряд ли. Наконец, сложно себе представить того, кто согласится дать гарантии безопасности для получения страхового покрытия на судно, которое будет находиться в зоне конфликта.

Кирилл Кривошеев

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