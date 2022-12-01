Одессе обещано усиленное питание

Турецкая компания Karpowership, которая считается крупнейшим производителем плавучих электростанций, ведет переговоры с «Укрэнерго» о поставке трех судов, которые смогут вырабатывать до 300 МВт энергии. Как утверждает производитель, их планируется пришвартовать в порту Одессы. Главный вопрос: станут ли турецкие суда мишенью для российских ракет и может ли быть достигнуто политическое решение на этот счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плавучая электростанция

Фото: Bilal Hussein / AP Плавучая электростанция

Фото: Bilal Hussein / AP

Японское издание Nikkei Asia написало о планах турецкой компании Karpowership поставить на Украину три плавучие электростанции мощностью 300 МВт. Об этом журналистам рассказала член правления компании по коммерческим операциям Зейнеп Харези. Она уточнила, что сделка обсуждается с властями Одесской области и украинским оператором «Укрэнерго». При этом обсуждения технических и коммерческих деталей уже завершены, а вот «параметры, связанные с безопасностью», по словам госпожи Харези, остаются под вопросом.

С учетом массированных ударов российских войск по энергетической инфраструктуре Украины подобная сделка будет иметь не столько экономическое, сколько гуманитарное и политическое значение.

Понимая это, руководство компании рассчитывает на международную поддержку. «Думаю, что мы должны получить от ООН зеленый свет на реализацию, с теми же самыми исключениями, что есть для зерновой сделки,— сказала Зейнеп Харези.— В зависимости от наших нужд и одобрений мы могли бы сделать это уже до конца года. Суда готовы и сданы в эксплуатацию. Мы можем отправить их в течение трех недель».

Неудивительно, что представители компании ссылаются именно на зерновую сделку. Она затрагивает в первую очередь порты Одессы и соседнего Черноморска, что делает их достаточно безопасными. Но вопрос размещения плавучих электростанций, вероятно, потребует дополнительных согласований на политическом уровне.

«Последние события показывают, что условия зерновой сделки несколько шире, чем это представлялось ранее. Например, неожиданно возник вопрос аммиакопровода Тольятти—Одесса, и, похоже, у Москвы и Киева есть определенное понимание по этой теме,— отметил в беседе с “Ъ” директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев.— Это же может касаться и турецких электростанций, тем более что их размещение можно оправдать самой зерновой сделкой. Например, заявить, что для бесперебойной отгрузки и, соответственно, реализации сделки нужно дополнительное питание для портовых кранов. В нынешних условиях они наверняка работают не всегда».

Похожего мнения придерживается и турецкий политолог, профессор Университета Анкары Тогрул Исмаил. «Об этом может не говориться прямо, но я думаю, что это связано с зерновым коридором,— отметил собеседник “Ъ”.— Полагаю, что Россия и Турция договорятся по этому вопросу, хотя возможно, что это будет непублично».

Теоретически мощности трех судов от Karpowership должно хватить не только на Одессу, но и на окрестные города.

Однако есть много вопросов к тому, как это будет осуществляться. Во-первых, эти электростанции работают на газе или дизтопливе, которых на Украине не так много. Во-вторых, на Украине проблемы не столько с генерацией энергии, сколько с сетями и трансформаторными станциями — то есть перебросить излишки электричества в Николаев или на запад страны едва ли получится. В мирное время все эти вопросы были бы решаемы, но сейчас — вряд ли. Наконец, сложно себе представить того, кто согласится дать гарантии безопасности для получения страхового покрытия на судно, которое будет находиться в зоне конфликта.

Кирилл Кривошеев