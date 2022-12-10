В Москве произошел пожар в усадьбе Лопухиных

В Малом Знаменском переулке в Москве произошло возгорание в двухэтажном здании старой постройки, сообщает МЧС. Горит межэтажное перекрытие между вторым этажом и чердаком. Пожар локализовали на площади 50 кв. м.

По данным РЕН ТВ, речь идет о старинной усадьбе Лопухиных. ТАСС передает, что во время тушения один из пожарных попал под обрушение перекрытий. Его вывели из здания и передали медикам.

В экстренных службах сообщили «Интерфаксу», что в числе версий пожара рассматривается неисправность электропроводки. «Особняк усадьбы Лопухиных был закрыт на реконструкцию. Ему предстояло стать частью "музейного квартала". Однако в момент пожара работы в здании не производились»,— уточнил собеседник агентства.

Усадьба Лопухиных — комплекс, построенный в конце XVII века. В 1775–1776 годы здание входило в состав временного Пречистенского дворца. В 1989 году усадьбу передали Международному центру Рерихов, в 1993-м в здании открылся Музей Рерихов. В 2015 году Росимущество признало усадьбу федеральной собственностью и передало комплекс в управление Музея Востока, из-за чего Центр Рерихов выехал из здания. В 2019 году усадьбу передали в пользование ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Лаура Кеффер