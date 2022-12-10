QIWI не может выработать позицию по тендерному предложению компании Солонина

Совет директоров QIWI заявил, что не может выработать позицию по тендерному предложению компании Dalliance Services Company (DSC), которая принадлежит Сергею Солонину. Соответствующее заявление компании опубликовано на сайте Комиссии по ценным бумагам США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Солонин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Сергей Солонин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Как следует из документа, такое решение принято после анализа условий предложения, перспектив и оценки компании, экономических и геополитических условий, ограниченной ликвидности ее акций и других факторов.

Сергей Солонин — крупнейший акционер и основной владелец QIWI. В июле его компания DSC предложила платежному сервису выкупить его обыкновенные акции класса B и американские депозитарные расписки на сумму до $25 млн (по $2,2–2,7 за акцию).

Подробнее — в материале «Ъ» «Акционерам QIWI предложили дисконт».

Олеся Павленко