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Коммерсантъ FM
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Ферстаппен и Red Bull получили кубки за победу в «Формуле-1»

Нидерландскому гонщику Red Bull Максу Ферстаппену вручен кубок за победу в чемпионате по «Формуле-1». Он досрочно обеспечил себе чемпионство еще в октябре, по итогам Гран-при Японии. Его команда, также досрочно обеспечившая себе победу, получила Кубок конструкторов.

Церемония вручения призов Международной автомобильной федерации (FIA) прошла в итальянской Болонье. Ферстаппену вручил награду президент федерации Мохаммед бин Сулайем. Глава «Формулы-1» Стефано Доменикали вручил Кубок конструкторов руководителю Red Bull Кристиану Хорнеру. Кроме того, семикратный чемпион Льюис Хэмилтон (Mercedes) получил приз за лучший маневр — двойной обгон в ходе Гран-при Великобритании.

Макс Ферстаппен в ноябре по итогам заключительного этапа чемпионата по «Формуле-1» одержал 15-ю в сезоне. Это рекордный показатель, он обогнал по нему Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, у которых было по 13 побед.

Об успехах нидерландца — в материале «Ъ» «Макс Ферстаппен превзошел немецких чемпионов».

Леонид Уварчев

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