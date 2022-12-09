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Коммерсантъ FM
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Бывшая замглавы Минобрнауки Елена Дружинина перешла на работу в «Ростех»

Бывшая заместитель министра науки и высшего образования России Елена Дружинина назначена управляющим директором по научно-исследовательской деятельности «Ростеха».

Елена Дружинина

Елена Дружинина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Елена Дружинина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В сообщении на сайте госкорпорации говорится, что в новой должности Елена Дружинина будет решать вопросы развития научно-образовательных центров компании. Ей «предстоит включиться в построение современной модели исследований и разработок на основе кооперации науки, вузов и бизнеса», отмечается в пресс-релизе.

Елена Дружинина занимала должность замглавы Минобрнауки с апреля 2020 года по октябрь 2022 года. В сообщении на сайте «Ростеха» сказано, что в министерстве она, помимо прочего, курировала процесс «развития технологического предпринимательства». До перехода в министерство с 2008 года работала на разных должностях в Тюменском государственном университете.

Полина Собакина

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