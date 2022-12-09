Число браков в России в октябре выросло на 54%

Количество браков, заключенных в октябре 2022 года, составило 127,3 тыс., за аналогичный период прошлого года было заключено 82,6 тыс. браков. Таким образом, рост составил 54%, проанализировал данные Росстата РБК. Количество разводов в России выросло на 10% (59,5 тыс. против 54,3 тыс.).

В январе—октябре 2022 года было зарегистрировано 868,7 тыс. браков, за этот же период прошлого года — 799,7 тыс. Рост составил 9%. Количество разводов выросло на 6% (567,3 тыс. против 537,9 тыс.). По данным Росстата, в апреле количество браков стало рекордным за последние несколько лет. Всего тогда было зарегистрировано 69 тыс. браков. В 2021 году — 59,5 тыс., в 2020 году — 33,8 тыс., в 2019 году — 56,8 тыс.

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Мария Федотова