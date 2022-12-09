Байден запретил Буту возвращаться в США

Опубликован указ президента США Джо Байдена о помиловании отбывавшего 25-летний срок россиянина Виктора Бута. Из документа следует, что ему полностью могут восстановить наказание, если тот нарушит требования, изложенные в документе.

«Виктор Бут не должен возвращаться в США после своего добровольного или вынужденного перемещения из страны; принимать или получать иным образом финансовую прибыль, прямо или косвенно, с любого вида и объема, книги, фильма или другого произведения, продукции СМИ, об обстоятельствах его первоначального обвинения или смягчения наказания»,— следует из указа.

Кроме того, Виктор Бут должен отказаться от претензий и условий к США и сотрудникам министерств страны.

Вчера, 8 декабря, Виктора Бута обменяли на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. По данным CNN и МИД РФ, Минюст Соединенных Штатов долгое время не хотел включать господина Бута в список для обмена. В 2012 году в США его приговорили к 25 годам тюрьмы за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма.

Подробнее об обмене — в материале «Ъ» «Если друг оказался Бут».

Полина Собакина