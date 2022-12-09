Активистке «Совета матерей и жен» припомнили хабад

Активистки движения «Совет матерей и жен», которые ранее пытались принять участие во встрече президента Владимира Путина с близкими участвующих в спецоперации военнослужащих, заявили о задержании в Самарской области. По словам лидера «Совета матерей и жен» Ольги Цукановой, ее после нескольких часов отпустили из полиции, не предъявив обвинений. Другой участнице движения, журналистке Светлане Беловой, вменили распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ). Госпожа Белова утверждает, что преследование связано с одним из опубликованных ранее постов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основательница «Совета матерей и жен военнослужащих» Ольга Цуканова (в центре), журналистка Светлана Белова (слева) и одна из активисток движения

Фото: Ольга Цуканова / vk.com Основательница «Совета матерей и жен военнослужащих» Ольга Цуканова (в центре), журналистка Светлана Белова (слева) и одна из активисток движения

Фото: Ольга Цуканова / vk.com

Движение «Общероссийский совет матерей и жен», представители которого сообщили о проблемах с полицией, было создано в конце сентября на площадке «Общенародного союза возрождения России» и объединило, по словам организаторов, родственников мобилизованных военнослужащих. Официальный Telegram-канал «Совета» насчитывает почти 22 тыс. участников, однако сколько из них состоят в движении, не ясно.

Ключевыми требованиями движения являются: «соблюдение прав военнослужащих в зоне спецоперации» и «возвращение солдат срочной службы из зоны спецоперации». С этими требованиями в середине ноября активистки движения обращались в военную прокуратуру.

24 ноября представители движения заявили, что приехали в Москву для участия в акции на Красной площади и во встрече с президентом РФ, приуроченной к Дню матери. Однако на встречу с главой государства «Совет матерей и жен» приглашен не был. 27 ноября социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала группу «Совета» по требованию Генпрокуратуры.

Поздно вечером 8 декабря «Совет матерей и жен» распространил информацию о задержании лидера движения Ольги Цукановой, ее сторонницы журналистки Светланы Беловой и «еще одной активистки» (ее имя не называется). «Нас остановила машина ДПС, она стояла посреди дороги,— рассказала Ольга Цуканова.— Мы поняли, что они специально ждали нас. Взяли документы на проверку. Обыскали машину. Сказали, что есть основания предполагать, что мы перевозим наркотики. Потом сказали, что нам нужно проехать в отдел полиции. С нами будут проводить беседу. Но у них не было документа, ориентировки, на каком основании они будут это делать. Единственное их объяснение: так начальство приказало». Госпожа Цуканова уверена, что обыск автомобиля и последовавшее за ним задержание «связаны с деятельностью “Совета матерей”».

В отделе полиции №34 в Сызрани, по словам госпожи Цукановой, доставленным зачитали ориентировку о том, что 8 декабря «в Самаре на ул. Сакко и Ванцетти на АЗС две девушки вышли из автомобиля и положили в багажник два пистолета».

После того как женщины провели в полиции более трех часов, госпожу Цуканову и еще одну активистку «Совета» отпустили без предъявления обвинений и составления протокола, а журналистку Светлану Белову оставили «для беседы» с сотрудниками уголовного розыска. В итоге на нее составили протокол по статье 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов). Госпожа Белова после этого опубликовала сообщение, в котором отметила, что как профессиональный журналист «никогда не занималась распространением такой информации».

Светлана Белова сотрудничает с каналом независимых журналистов и блогеров «Разоблачено», представленным в ряде соцсетей. Информресурс приглашает к сотрудничеству «гражданских активистов, экологов, а также неравнодушных граждан». Страница канала во «ВКонтакте» насчитывает почти 50 тыс. подписчиков, в Telegram-каналe «Разоблачено» более 22,5 тыс. участников.

«Они (полицейские.— “Ъ”) написали протокол о том, что якобы в моих соцсетях выложен пост с цитатой Менахема Шнеерсона про хабад, про Россию,— сообщила позднее госпожа Белова.— Оказалось, что эта фраза признана экстремистской еще в 2002 году. Поэтому на меня завели протокол».

В ГУ МВД по Самарской области ситуацию не комментируют. В отделе полиции №34 в Сызрани также от комментариев отказались. «Я не имею права по телефону давать комментарии по задержанию, тем более не располагая информацией»,— ответил «Ъ» снявший трубку сотрудник.

Telegram-канал Avtozak LIVE сообщил, что сегодня представительницы «Совета матерей и жен» пришли к администрации президента РФ, намереваясь передать обращение главе государства.

Женщины напоминают о позиции Владимира Путина: отправка в зону спецоперации военнослужащих, проходящих срочную службу, недопустима.

«Поэтому в первую очередь надо возвращать таких солдат, так как промедление может стоить им жизни, всем требуется медицинская и психологическая помощь»,— говорится в послании. Сообщается, что аналогичные обращения направлены в Минобороны, Следственный комитет и военную прокуратуру. Отметим, ранее Минобороны и сам Владимир Путин неоднократно заявляли, что срочники не принимают участия в боевых действиях.

Евгений Чернов, Самара; Мария Старикова